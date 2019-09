Βιβλιοπωλείο Παπαγιάννη… για μαθητές με απαιτήσεις

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκεται προ των πυλών… Μαθητές και γονείς έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία και φυσικά πρώτα στη λίστα είναι η αγορά τσάντας και των σχολικών ειδών. Το βιβλιοπωλείο Παπαγιάννη στην οδό Ιουλιετας Αδάμ 6 αποτελεί εδώ και 42 χρόνια σημείο αναφορά για την αγορά των σχολικών. Τσάντες σε διάφορα χρώματα, σχήματα και σχέδια με αγαπημένες φιγούρες και ήρωες που εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών, γραφική ύλη, βιβλία κι ό,τι άλλο χρειάζονται οι μαθητές είναι στη διάθεσή τους. Εδώ θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε επώνυμες σχολικές τσάντες Totto, No Fear, Must, Gim, Back me up, Anekke, Forever friends, Maui and Sons, Paul Frank & NBA σε τιμές από 5€ έως 59,90 €, αλλά και τις πιο ενημερωμένες σχολικές λίστες και τα απαραίτητα εφόδια και βοηθήματα για τον μαθητή όλων των τάξεων!

Σχολικά είδη, επιλεγμένα ένα προς ένα από την Δήμητρα Παπαγιάννη με γνώμονα την ποιότητα, τη λειτουργικότητα και την πρωτοτυπία σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, κατακλύζουν το χώρου του ιστορικού βιβλιοπωλείου.

Βιβλιοπωλείο Παπαγιάννη 42 χρόνια κοντά σας!

Από 11 Σεπτέμβρη ανοικτά από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 το πρωί με 9 το βράδυ και Σάββατο 9 με 6μμ

Ιουλ. Αδάμ 6 τηλ: 2431-0-30193