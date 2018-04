Verne Troyer: Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός που ενσάρκωσε το ρόλο του Mini Me

Αν και δεν γνωστοποιήθηκε η αιτία θανάτου του, μια ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς του Verne Troyer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο για την «κατάθλιψη» στην οποία είχε περιπέσει τελευταία ο γνωστός ηθοποιός.

«Μέσα στα χρόνια αγωνίστηκε και κέρδισε, αγωνίστηκε και κέρδισε, αγωνίστηκε και πολέμησε λίγο ακόμη, αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε».

«Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, ποτέ δεν ξέρεις τι είδους μάχη δίνει κάποιος μέσα του. Να είστε καλοί ο ένας στον άλλο και πάντα να ξέρετε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ζητήσετε από κάποιον βοήθεια», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Στις αρχές Απριλίου ο Troyer είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για άγνωστη αιτία, ενώ περίπου πριν από ένα έτος, έπειτα από ακόμα μία εισαγωγή του για θεραπεία σε νοσοκομείο, ο διάσημος ηθοποιός είχε μιλήσει για τα προβλήματα που είχε με τον αλκοολισμό.

Ένας από τους πιο κοντούς άνδρες του κόσμου με ύψος μόλις 81 εκατοστά, λόγω νανδροπλαστικού νανισμού, ο Troyer έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ως «σταντ μαν» στην ταινία «Baby’s Day Out» το 1994.

Εκτός από τον διάσημο ρόλο του ως «Mini-Me» στην ταινία Austin Powers ο Verne Troyer ήταν επίσης γνωστός για το ρόλο του ως Griphook στην ταινία «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone«. Είχε ακόμα παίξει χαρακτηριστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «The Love Guru», το «Bubble Boy«, το «Postal».

Είχε γεννηθεί το 1969 στο Στέρτζις του Μίσιγκαν των ΗΠΑ και τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Λος Άντζελες.

Πηγή: AFP, Yahoo, The Sun