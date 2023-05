Ανεπιτήδευτα αλλά εκκεντρικά ντυμένα κορίτσια με αρβύλες, δερμάτινα μπουφάν, φορέματα και άναρχα prints που έκαναν focus στο dark styling κυριάρχησαν στα 90s κάνοντας πράξη το grunge style. Το οποίο κάνει δυναμικό comeback το 2023, αλλά…αυτήν τη φορά στο μακιγιάζ.

Dark μάτια με πολύ sexy διάθεση έχουν κατακλύσει τώρα τα social media, με την τάση του underliner να πρωταγωνιστεί παντού και το περσινό hot «clean girl look»- το ελάχιστο lip balm και τα άβαφα μάτια δηλαδή- να μπαίνει στην άκρη.

Grunge makeup aesthetic και underliner παντού

Αν μεγάλωσες στα 90s θα θυμάσαι την τρέλα που επικρατούσε τότε στο μακιγιάζ με το σκούρο μολύβι (μαύρο ή καφέ) ματιών στην εσωτερική γωνία του ματιού και στο κάτω βλέφαρο. Αυτή η τάση, λοιπόν, επιστρέφει και χαρακτηρίζεται ως underliner ή grunge makeup aesthetic.

Η συγκεκριμένη αισθητική, όπως θα δεις και στις φωτογραφίες της gallery, είναι τέλεια για τα βραδινά looks μιας και δίνει βάθος στο βλέμμα κάνοντας τα μάτια να δείχνουν μεγαλύτερα. Για να μη σου πω ότι είναι η πιο ωραία και κομψή τεχνική για να σχηματίσεις cat eye ή smoky eye look, αλλά ανάποδο, δημιουργώντας έτσι ένα διαφορετικό μακιγιάζ στα μάτια.

Πώς θα κάνεις με επιτυχία το underliner; Εύκολο!

Επίλεξε ένα μαύρο μαλακό μολύβι ματιών και τράβηξε γραμμή από την εσωτερική γωνία του ματιού στο κάτω βλέφαρο, μέχρι την εξωτερική γωνία. Αν θέλεις να δημιουργήσεις ανάποδο cat eye look, απλώς τράβηξε τη γραμμή προς την εξωτερική γωνία του ματιού και λίγο πιο έξω από το μάτι.

Αν θέλεις να κάνεις πιο dramatic ή και πιο smoky το αποτέλεσμα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις καφέ ή μαύρη σκιά αντί για μολύβι. It’s up to you, γιατί πολύ απλά το underliner δεν έχει περιορισμούς. Οπότε… πειραματίσου ελεύθερα.