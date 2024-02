Tζένιφερ Λόπεζ: Η πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε ο Μπεν Άφλεκ όταν έχασε την πίστη στον εαυτό της

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε μία πολύ προσωπική στιγμή με αφορμή το νέο της κινηματογραφικό εγχείρημα με τίτλο «This Is Me…Now: A Love Story», μία ταινία βασισμένη στη ζωή και τις σχέσεις της. Η σταρ λέει ότι ήταν η πραγματική ιστορία αγάπης της που την ώθησε να γυρίσει το φιλμ.

Η Λόπεζ και ο σκηνοθέτης Ντέιβ Μάγιερς μίλησαν για τη νέα τους συνεργασία σε μία συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία η σταρ του «Marry Me» αποκάλυψε πώς ο σύζυγός της Μπεν Άφλεκ τη βοήθησε να ξεπεράσει τις αμφιβολίες που είχε. Έλεγα «Δεν γράφω, δεν το κάνω αυτό.» Και μου είπε, «Θα το κάνεις! Γράφεις, σκηνοθετείς, κάνεις παραγωγή, χορογραφείς, κάνεις όλα τα πράγματα. Πρέπει να μπεις σε όλο αυτό, να αρχίσεις να νιώθεις όλα αυτά που είσαι και μπορείς να κάνεις», της είπε ο Άφλεκ.