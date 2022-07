Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας

Σε ένα drive-through παρεκκλήσι τελέστηκε ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ το βράδυ του Σαββάτου με την Λατίνα τραγουδίστρια να αποκαλύπτει λεπτομέρειες της τελετής αλλά και τις πρώτες φωτογραφίες.

«Το κάναμε» ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος του newsletter που έστειλε η Τζένιφερ Λόπεζ στους φίλους της ενώ με τον ίδιο τρόπο είχε ανακοινώσει η τραγουδίστρια και τον αρραβώνα του ζευγαριού τον περασμένο Απρίλιο.

«Ο έρωτας είναι πανέμορφος. Η αγάπη είναι ευγενική. Και όπως αποδεικνύεται έχει και μεγάλη υπομονή. 20 χρόνια υπομονής» έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στην επιστολή της την οποία η ίδια υπογράφει ως Τζένιφερ Λιν Άφλεκ.

PHOTO GALLERY ΟΙ πρώτες εικόνες του γάμου της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ

Σύμφωνα με την διάσημη τραγουδίστρια το ζευγάρι ταξίδεψε στο Λας Βέγκας το Σάββατο, περίμενε στην ουρά για να τελέσει τον γάμο μαζί με άλλα τέσσερα ζευγάρια και τελικά αντάλλαξαν όρκους αγάπης λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας στο Little White Chapel ένα παρεκκλήσι που αυτοαποκαλείται το «τούνελ της αγάπης».

Όσο για τη μουσική που ακούστηκε την ώρα που το ζευγάρι περπατούσε προς τον ιερέα αυτή ακουγόταν από ένα ηχείο Bluetooth όπως αποκαλυψε η Λόπεζ.

«Ήταν σωστοί αυτοί που έλεγαν ότι «all you need is love». Είμαστε ευγνώμονες που το έχουμε αυτό σε αφθονία. Μια νέα θαυμάσια οικογένεια πέντε καταπληκτικών παιδιών και μια ζωή που περιμέναμε να ζήσουμε» συμπλήρωσε στη φορτισμένη συναισθηματικά επιστολή της η τραγουδίστρια.

«Μείνετε μαζί για αρκετό χρονικό διάστημα και ίσως να ανακαλύψετε ότι η καλύτερη στιγμή της ζωής σας μπορεί να είναι ένα drive through στο Λας Βέγκας στις 12:30 το βράδυ με τα παιδιά σου και αυτόν που θέλεις να περάσεις τη ζωή σου μαζί. Η αγάπη είναι σπουδαία, ίσως το καλύτερο πράγμα και αξίζει να την περιμένεις» τονίζει η Τζένιφερ Λόπεζ.

Η 52χρονη Τζένιφερ Λόπεζ και ο 49χρονος Μπεν Άφλεκ ξεκίνησαν τη σχέση τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τους ίδιους να δηλώνουν ότι είχαν αρραβωνιαστεί χωρίς να προχωρήσουν σε γάμο επικαλούμενοι την υπερβολική προσοχή των μέσων ενημέρωσης στην ανακοίνωση της αναβολής των τότε σχεδίων τους. «Όταν ανακαλύψαμε ότι έπρεπε να προσλάβουμε τρεις νύφες για δόλωμα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, αντιληφθήκαμε ότι κάτι άσχημο συμβαίνει» είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά σε μια κοινή δήλωσή τους το 2004 πριν να χωρίσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ επισημοποίησαν το δεσμό τους στις 10 Απριλίου 2022.

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ #Benifer δήλωνε τότε έτοιμο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Την είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ, με ένα σύντομο βίντεο το οποίο κοινοποίησε εκπρόσωπός της, προκαλώντας ενθουσιασμό σε εκατομμύρια θαυμαστές της.

Στο στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο του κόσμου, η Λατίνα σταρ κοιτάζει ένα πράσινο διαμαντένιο δαχτυλίδι και λέει «Είσαι τέλειος», ενώ παράλληλα ακούγεται ρομαντική μουσική. Η αδερφή της Λίντα Λόπεζ ανέβασε φωτογραφίες τους στο Instagram γράφοντας, «Λοιπόν έγινε. Σας αγαπώ @jlo @ben affleck.»

