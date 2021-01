Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν: Ο «πατέρας» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

O Άγγλος φιλόλογος και συγγραφέας Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν (J. R. R. Tolkien) έγινε γνωστός από την πρωτότυπη επική τριλογία του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», ένα από τα κορυφαία έργα της φανταστικής λογοτεχνίας, που είχε μεγάλη απήχηση τόσο στο νεανικό αναγνωστικό κοινό όσο και σε όσους την προσέγγισαν μέσω της μεταφοράς της στον κινηματογράφο από τον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον (2001-2003).

Με γερμανικές ρίζες, ο Τζον Ρόναλντ Ρουλ Τόλκιν γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1892 στο Μπλουμφοντέιν της Νοτίου Αφρικής, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος. Σπούδασε στην Οξφόρδη και διετέλεσε καθηγητής Αγγλοσαξονικής Γλώσσας (1925-1945) και Αγγλικής Φιλολογίας (1945-1959) στο ίδιο πανεπιστήμιο. Συνεργάστηκε στην έκδοση του αγγλικού ποιήματος του 14ου αιώνα «Ο Σερ Γκάουεϊν και ο Πράσινος Ιππότης» («Sir Gawain and the Green Knight», 1925) κι εξέδωσε τη μελέτη «Μπέογουλφ: Τα τέρατα και οι κριτικοί» («Beowulf: The Monsters and the Critics», 1936).

«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Η συγγραφή της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» («The Lord of Rings») ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη φοιτητής και διάρκεσε πολλά χρόνια. Η δράση της εκτυλίσσεται σ’ ένα μυθικό παρελθόν και αποτελείται από τα μυθιστορήματα «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού («The Fellowship of the Ring», 1954), «Οι Δύο Πύργοι» («The Two Towers», 1954) και «Η Επιστροφή του Βασιλιά» («The Return of the King», 1955). Το 1937 είχε δημοσιεύσει ένα είδος εισαγωγής στην τριλογία με τίτλο «Το Χόμπιτ («The Hobbit»), που το είχε γράψει για τα παιδιά του.

Ο Τζον Τόλκιν πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 1973 στο Μπόρνμουθ της Νοτίου Αγγλίας, σε ηλικία 81 ετών. Μετά το θάνατό του το εκδόθηκαν τα έργα του «Το Σιλμαρίλλιον» («The Silmarillion», 1977) και «Ημιτελείς Ιστορίες» («Unfinished Tales», 1980).

Πηγή: sansimera.gr

