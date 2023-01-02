Τσίζ κέικ με βάση τα μελομακάρονα που περίσσεψαν από τα Χριστούγεννα
ΥΛΙΚΑ
ΕΝΑ ΒΙΤΑΜ ΛΙΩΜΕΝΟ(ΟΧΙ ΚΑΥΤΟ) 2 ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ 1ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ 1ΠΑΚΕΤΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΟΝ ΧΥΜΟ ΑΠΟ 3 ΛΕΜΟΝΙΑ 1ΒΑΖΟ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η ΒΑΣΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΕΧΕΙ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΡΙΨΕΙ ΠΑΤΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ (Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΈΧΕΙ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΤΡΙΒΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΟΥΛΤΙ, ΛΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΤΑΜ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ). ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΖΥΜΗ ΤΗ ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΦΟΡΜΑ Η ΣΕ ΤΑΠΕΡ(28 εκ.) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΤΟ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΥΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ. ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΙΞΕΙ Η ΚΡΕΜΑ,ΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ.
Τη συνταγή μας έστειλε η Βούλα Καλοφύρη-Τζίγου
Αφήστε μια απάντηση