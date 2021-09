Στιγμές τρόμου έζησαν οι 175 επιβάτες ενός Boeing 737-800 της αεροπορικής εταιρείας Azur Air όταν το αεροσκάφος «βούτηξε» εκατοντάδες πόδια πριν να χτυπηθεί από κεραυνό κατά τη διάρκεια πτήσης το περασμένο Σάββατο.

Το αεροπλάνο έμοιαζε να κάνει «ελεύθερη πτώση» την ώρα που προσέγγιζε το θέρετρο του Σότσι στη νοτιοδυτική Ρωσία. Η καταιγίδα ήταν, μάλιστα, τόσο σφοδρή ώστε οι πιλότοι να υποχρεωθούν να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση στο Κράσνονταρ περίπου 200χλμ. βόρεια του Σότσι λόγω των ισχυρών αναταράξεων και του περιστατικού με τον κεραυνό.

«Μπουκάλια και άλλα μικροαντικείμενα είχαν σκορπιστεί παντού μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Και μετά μας χτύπησε ο κεραυνός. Ακούσαμε έναν θόρυβο και είδαμε μια λάμψη» περιέγραψε ένας τρίτος επιβάτης του αεροπλάνου.

Η στιγμή, μάλιστα, που ο κεραυνός χτύπησε το αεροπλάνο έχει καταγραφεί και σε βίντεο από το κινητό τηλέφωνο επιβάτη του Boeing.