Τρίκαλα: Από μικροί στην ψηφιακή δημιουργία-Δεκάδες συμμετοχές μαθητών/τριών στο στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Απέραντο ψηφιακό σχολικό εργαστήρι πλέον τα Τρίκαλα. Δεκάδες μαθητές και μαθήτριες από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Τρικκαίων, αλλά και του νομού Τρικάλων και της Καρδίτσας, μετείχαν με αξιώσεις και εξαιρετικά επιτεύγματα – δημιουργίες στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας.Φέτος η διοργάνωση, που έχει μέγιστη παράδοση στα Τρίκαλα, πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο, εξαιρετικό πολυχώρο του Μουσείου Τσιτσάνη. Οι νότες «παντρεύτηκαν» με τις ψηφιακές δράσεις και οι συμμετέχοντες απόλαυσαν δημιουργίες πρωτότυπες, ενδιαφέρουσες, χρήσιμες και σαφώς «φρέσκιες».

Σε συνδυασμό με τη δωρεά των 160 κιτ ρομποτικής από τον Δήμο Τρικκαίων στα σχολεία της περιφέρειάς του, αποδεικνύεται ότι η καινοτομία στους τομείς και της τεχνολογίας, μαζί με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, έχουν ήδη γερό υπόβαθρο στα Τρίκαλα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποδεικνύεται ότι η προγραμματισμένη δράση και η συλλογική προσπάθεια, αποτελούν συνθήκες ικανές να προσφέρουν πρόσθετα εργαλεία συνολικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά του Δήμου Τρικκαίων.

Στο διάλειμμα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Παιδείας, με αντικείμενο ακριβώς τη σημασία αυτού του Φεστιβάλ.

Οι συμμετοχές

Αναλυτικά οι φετινές συμμετοχές, ήταν:

2ο ΣΔΕ Τρικάλων

– Ταινία μικρού μήκους «Το δάσος».

– Ψηφιακή πανοραμική παρουσίαση με εικόνες.

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Βασίλειος Τσέλιος)

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

– Εκπαιδευτική ρομποτική : Φωτεινός σηματοδότης με Arduino

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Βακουφτσή Παναγιώτα, Ευαγγελία Ζαφείρη)

– Δημιουργία βίντεο με εργαλεία Web 2.0

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Σμιξιώτη Φανή – Μόσχοβος Αθανάσιος)

– Δημιουργία αφίσας με εργαλεία Web 2.0

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Σμιξιώτη Φανή – Μιχαήλ Μαρία)

7ο Γυμνάσιο

– Δημιουργία ψηφιακών ιστοριών Comics με το λογισμικό Toon Deo

– Δημιουργία παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περβάλλον Scratch

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Καλλιάρας Κωνσταντίνος)

9ο Γ υμνάσιο

– Μετέωρα: Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Μπουλογεώργος Στέφανος

Τρίκαλα: Έξυπνη Πόλη

– (Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Μπουλογεώργος Στέφανος)

1ο Γυμνάσιο

– To EV3 μαθαίνει Γεωμετρία

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Παπαδούλης Χρήστος Θεοχάρης Δημήτρης)

– Η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα και το Διαδίκτυο», εικονογραφημένη ιστορία σε scratch (Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ευαγγελία Ζαφείρη)

– Παιχνίδι κυκλοφοριακής αγωγής σε scratch

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ευαγγελία Ζαφείρη)

2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας

Αρχαία Ελλάδα και Διαδίκτυο

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Αποστολίνα Φανή)

1ο Δημοτικό Καλαμπάκας

Τα Παλιά Επαγγέλματα

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Αποστολίνα Φανή)

Γυμνάσιο Οιχαλίας

Νερό-Περιβάλλον-Σωή

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Μαρία Γαρίτου)

1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

– Μαθαίνοντας Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και προδιαγραφών υλικού και λογισμικού»

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Γίδας Γεώργιος, Φλιούκα Παρασκευή)

– Δημιουργία εφαρμογών για έξυπνες συσκευές (Android)

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Γίδας Γ εώργιος)

ΓΕΛ Βαλτινού

– Ταινία μικρού μήκους: Ή πόλη των προδομένων ψυχών»

– Βίντεο – παρουσίαση τρισδιάστατης κατασκευής με θέμα την Κύπρο

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Χαραλαμποπούλου Δέσποινα, Ιακωβάκης Γεώργιος, Αγγέλου Δήμητρα)

12ο Δημοτικό

Ηλεκτρονικός οδηγός της πόλης των Τρικάλων

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Κομματάς Νικόλαος)

32ο Δημοτικό

Ένα wiki για τον Κώστα Βίρβο

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Κομματάς Νικόλαος)

Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

– Δημιουργία ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού για τα Μαθηματικά με το School Press

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Καλογήρου Μαρία, Ντερέκας Γεώργιος)

– Δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής αφίσας για την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών με το Glogster EDO

(Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί Καλογήρου Μαρία, Ντερέκας Γεώργιος)

7ο ΓΕΛ

– Εκπαιδευτική Ρομποτική (2 προγράμματα)

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Σπάχος Βασίλειος)

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο

Παρουσίαση του κινέζικου μύθου «Το ραγισμένο Δοχείο»

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Ζαρούλα Ρούλα)

Δημοτικό Γλίνους

Δημιουργώντας μία βάση στο φεγγάρι με το Luna rover

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Μεγαρχιώτη Χριστίνα)

1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ

– Το ρομπότ βάζει καλάθια

– Το ρομπότ χορευταράς

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Μητσιάδης Σταύρος)

6ο ΓΕΛ

Δημιουργώντας με Μαθηματικά και Ρομποτική Σχέδιο

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Πέτσας Παναγιώτης)

3ο Γυμνάσιο

– «Reading without borders» -Δημιουργία παιχνιδιού σε προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

– «1 minute to change the worlcT-Δημιοργία video με Movie Maker»

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Μαγαλιού Καλλιόπη)

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

– Thrilliza: Multiplayer game για κινητές συσκευές. Δημιουργοί: Ζαχαράκης Αντώνης. Λιάππης Νίκος. Μπίλλας Βαγγέλης

– Quzland community: Multiuser εφαρμογή με το Applnventor. Δημιουργοί: Ραφαηλία Γιαννιώτη. Δανάη Λουκάλη

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Σούλα Νικολέτα)

– «Πράσινη παραζάλη…» μαγικά φυτά και ρίζες

(Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Σύρρου Ευαγγελία)