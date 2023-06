Λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του με φόντο τις κατηγορίες για λάθος χειρισμό απόρρητων κρατικών εγγράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε πλήθος υποστηρικτών του στο γήπεδο γκολφ του στο Νιου Τζέρσεϊ και τόνισε ότι τα κατηγορητήριο εναντίον του ήταν μια «διεφθαρμένη» και «πολιτική δίωξη» με σκοπό να τον καταστρέψουν.

Δωρητές και υποστηρικτές φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Τραμπ, τον επευφημούσαν και τραγουδούσαν «χρόνια πολλά». «Μόλις κατηγορήθηκα», αστειεύτηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 77 του χρόνια. «Υπέροχα γενέθλια» πρόσθεσε.

Ο πρώην πρόεδρος βρισκόταν στο Μαϊάμι νωρίτερα την ίδια μέρα, μετά την παραπομπή του για την υπόθεση των απόρρητων εγγράφων. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τον κατηγόρησαν για εκούσια απόκρυψη απόρρητων εγγράφων και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, αποδίδοντάς του 37 ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 31 παραβιάσεων του νόμου περί κατασκοπείας.

Ο Τραμπ δήλωσε αθώος σε όλες τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση υπό τον όρο ότι δεν θα συζητήσει την υπόθεση με κατάλογο μαρτύρων. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να αντεπιτεθεί στο «δικαστήριο της κοινής γνώμης», διατηρώντας ένα φορτωμένο πρόγραμμα ομιλιών και φωτογραφίσεων. Στο Μαϊάμι σταμάτησε σε ένα εστιατόριο, όπου θρησκευτικοί ηγέτες και οι θαυμαστές τον υποδέχτηκαν με προσευχές και ζητωκραυγές.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, διατήρησε το μήνυμα που είχε απευθύνει σε προηγούμενες εκστρατείες, όπως το σαββατοκύριακο μετά την αποσφράγιση του κατηγορητηρίου. Κατηγόρησε αβάσιμα τον Μπάιντεν ότι ενορχηστρώνει τις ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του, μιλώντας για «πολιτική δίωξη».