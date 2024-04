Τα τελευταία χρόνια, λόγω του ρυθμού της καθημερινότητας και, σε έναν βαθμό, και λόγω του Covid-19, αρχίσαμε να δίνουμε περισσότερη σημασία στην ευεξία μας. Η διατροφή και η άσκηση διαδραματίζουν ακόμα θεμελιώδη ρόλο, αλλά αρχίσαμε να υιοθετούμε μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση για τη σωματική και ψυχική ευημερία μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται ο αριθμός όσων θέλουν και οι διακοπές τους να είναι σε αρμονία με την επίτευξη μίας καλύτερης ποιότητας ζωής. Όχι τυχαία, ο τουρισμός ευεξίας αναμένεται να φτάσει τα 1,3 τρισ. δολάρια έως το 2025, με αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων ταξιδιωτικών τάσεων και την ανάπτυξη σχετικών concept.

Στη συνέχεια του άρθρου μπορείτε να δείτε ορισμένες από τις φετινές τάσεις στον τουρισμό ευεξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το Condé Nast Traveler.

#1 Τουρισμός ύπνου

Ακόμα και οι αναζητήσεις στην Google σχετικά με τις συνήθειες που βοηθούν στον ύπνο δείχνουν τη σημασία του και πόσο μας αναζωογονεί. Μάλιστα, έχει γίνει τόσο δυσεύρετος που πλέον έχει αναδείξει μία νέα τάση, τον τουρισμό ύπνου.

Τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που προσφέρουν υπηρεσίες ευεξίας δεν μένουν απλά στην ποιότητα των κρεβατιών ή τις κουρτίνες που προσφέρουν απόλυτη συσκότιση για να μπορεί κάποιος να κοιμηθεί ανενόχλητος.

Πλέον έχουν, μεταξύ άλλων, κρεβάτια που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ενώ προσφέρουν συνεδρίες με υπνοθεραπευτές για να εξασφαλίσουν στους επισκέπτες μια ξεκούραστη βραδινή ανάπαυση. Σε κάποια ξενοδοχεία υπάρχουν ακόμα και δωμάτια που, ο φωτισμός τους θυμίζει τον νυχτερινό ουρανό.

O τουρισμός ύπνου είναι νέα hot τάση στα ταξίδια pexels

#2 Ενίσχυση του τουρισμού στις Μπλε Ζώνες

Η σειρά του Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones» είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος που υπάρχει για την ανακάλυψη της μακροζωίας. Έτσι, δεν είναι απίθανο να αυξηθεί ο αριθμός όσων επιλέξουν για το επόμενο ταξίδι τους μία από τις Μπλε Ζώνες, εκεί όπου ο τρόπος ζωής φαίνεται να οδηγεί σε προσδόκιμο ζωής μεγαλύτερο από τον μέσο όρο –Ικαρία, Σαρδηνία, Οκινάουα (Ιαπωνία), Χερσόνησος Νικόγια (Κόστα Ρίκα) και Λόμα Λίντα (Καλιφόρνια).

Χαρακτηριστικά, η ιταλική εταιρεία Tourissimo έχει ήδη σχεδιάσει μια ποδηλατική διαδρομή, η οποία ηγείται από σεφ, στη Σαρδηνία.

Kαι η Σαρδηνία στις λεγόμενες Μπλε Ζώνες pixabay

#3 Θέρετρα ευεξίας για οικογένειες

Μέχρι πρόσφατα, η ευεξία είχε καθιερωθεί ως ατομική υπόθεση και τα θέρετρα ευεξίας απευθύνονταν μόνο σε ενήλικες. Έτσι, αν κάποιος είχε παιδιά, δεν μπορούσε να τα πάρει μαζί του στις διακοπές κι έπρεπε να βρει μία λύση για τη φροντίδα τους κατά την απουσία του.

Πλέον, ο τουρισμός ευεξίας απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι υπάρχουν πλέον ξενοδοχεία και θέρετρα που σχεδιάζουν δραστηριότητες για τη «θωράκιση» της σωματικής και ψυχικής υγείας που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους.

O τουρισμός ευεξίας απευθύνεται σε όλη την οικογένεια pixabay

#4 Αυθεντικές εμπειρίες

Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες θέλουν να συνδυάσουν την αγάπη τους για την ευεξία με το πάθος τους να ανακαλύπτουν νέες κουλτούρες και τρόπους ζωής, με στόχο την προσωπική τους βελτίωση. Επιπλέον, έτσι μπορούν να μάθουν περισσότερα πράγματα για τον εαυτό τους, να καταρρίψουν προσωπικές προκαταλήψεις και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα.

#5 Επαφή με τη φύση

Καθώς η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθμούς, όλοι θέλουν να αποσυνδέονται περιστασιακά. Όχι μόνο αυτό, αλλά να έρχονται και πιο πολύ σε επαφή με τη φύση για να μπορούν να ηρεμούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν ήδη resorts μακριά από τις πόλεις που προσφέρουν από ηχοθεραπείες, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του άγχους, μέχρι αθλητικές δραστηριότητες στη φύση.

Eπαφή με τη φύση για απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση pixabay

#6 Κάν’ το όπως οι αθλητές

Μία από τις πιο πρόσφατες τάσεις είναι οι διακοπές ευεξίας με στοιχεία από προπονήσεις αθλητών. Έτσι, υπάρχουν θέρετρα που προσφέρουν, για παράδειγμα, παγόλουτρα ή θαλάμους κρυοθεραπείας, που έχουν σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό.

Παγόλουτρα για τολμηρούς unsplash

Καθώς δίνουμε όλο και περισσότερο σημασία στην ισορροπία και την καλύτερη ποιότητα ζωής, τόσο ο τουρισμός ευεξίας θα κερδίζει έδαφος ως κλάδος του παγκόσμιου τουρισμού. Έτσι, αναμένεται να εμφανίζονται περισσότερες τάσεις που θα δίνουν νέα πνοή στον κλάδο του τουρισμού διεθνώς.

