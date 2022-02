Το lockdοwn είναι ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα για τη χώρα του Ειρηνικού Ωκεανού που προσπαθεί να ανακάμψει μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Η χώρα είχε μέχρι τώρα γλιτώσει από την πανδημία, όμως ο πρωθυπουργός Σιαοσί Σοβαλένι δήλωσε ότι δύο άνδρες βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα θετικοί στην covid-19 στην Νουκουαλόφα, πρωτεύουσα της Τόνγκα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι άνδρες αυτοί εργάστηκαν στο λιμάνι της πόλη, όπου φτάνει ανθρωπιστική βοήθεια από όλο τον κόσμο μετά την καταστροφή της 15ης Ιανουαρίου.

Η ηφαιστειακή έκρηξη, μια από τις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες, κάλυψε την Τόνγκα με τοξική τέφρα και προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων. Το αρχιπέλαγος έκλεισε τα σύνορά του στις αρχές του 2020 εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Έκτοτε η χώρα αυτή των 100.000 κατοίκων είχε καταγράψει μόνο ένα κρούσμα covid-19, σε έναν άνδρα που επέστρεψε από τη Νέα Ζηλανδία τον Οκτώβριο του 2021.

Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι πολεμικά πλοία από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ παρέδιδαν βοήθεια στην Τόνγκα. Όλες οι παραδόσεις γίνονταν με βάση πολύ αυστηρά πρωτόκολλα προκειμένου να μην μεταφερθεί ο κορονοϊός στη χώρα.

Σε διάγγελμά του χθες ο Σοβαλένι διευκρίνισε ότι οι δύο άνδρες που έχουν βρεθεί θετικοί στην covid-19 δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ενώ έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου. Ο πρωθυπουργός της Τόνγκα εξήγησε ότι η χώρα θα μπει σε lockdown από σήμερα στις 06:00 τοπική ώρα, με την κατάσταση να επανεξετάζεται κάθε 48 ώρες.