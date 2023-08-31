Το πάτησε το κουμπί ο Γιώργος Ηλιάδης, καταθέτοντας το βράδυ της Πέμπτης τη δική του υποψηφιότητα ως δήμαρχος Τρικκαίων και των μελών του συνδυασμού ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ, δίνοντας το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τις εκλογές της 8ης Οκτώβρη για την τελική ανατροπή με στόχο ένα καλύτερο, ανθρώπινο και βιώσιμο Δήμο. Η πρώτη ανατροπή έγινε στις λίγες ημέρες που προηγήθηκαν της κατάρτισης του συνδυασμού ο οποίος τέμνει οριζόντια και κάθετα τον χάρτη του Δήμου Τρικκαίων διαθέτοντας το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά για να τη νίκη στις προσεχείς εκλογές. Ο Γιώργος Ηλιάδης ευχαρίστησε τους συνεργάτες του για τη σκληρή δουλειά που προηγήθηκε αλλά και τους συμμετέχοντες για τη συμπόρευση στην κοινή προσπάθεια και τους κάλεσε να δώσουν όλοι μαζί τον συλλογικό αγώνα για να γίνει πράξη η νίκη του συνδυασμού ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ στις προσεχείς εκλογές.
Ακολουθούν τα ονόματα των 185 υποψηφίων του Συνδυασμού “ΝΕΑ ΠΝΟΗ”
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|1
|ΑΓΓΕΛΗ
|ΕΛΕΝΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΑΓΝΑΝΤΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΑΓΝΑΝΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|5
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|6
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΑΛΕΞΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΑΛΕΞΙΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΠΕΤΡΩΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΑΜΒΡΑΖΑ
|ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|11
|ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΧΙΛΛΕΥΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|12
|ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΝΑΠΟΛΕΩΝ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|13
|ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|14
|ΒΑΝΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΒΙΒΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|16
|ΒΛΙΩΡΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΒΟΛΙΩΤΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|18
|ΒΡΑΝΤΖΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|19
|ΓΑΤΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|20
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΡΗΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|21
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|22
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|23
|ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|24
|ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
|ΒΑΙΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|25
|ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|26
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|27
|ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΣΕΡΒΩΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|28
|ΓΙΩΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|29
|ΓΙΩΤΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|30
|ΓΚΑΓΚΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|31
|ΓΚΑΓΚΑΜΑΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|32
|ΓΚΟΛΕΤΣΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|33
|ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΟΜΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|34
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|35
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|36
|ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|37
|ΔΙΒΑΝΕΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|38
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΚΡΗΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|39
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|40
|ΖΑΜΠΡΑΚΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|41
|ΖΑΝΝΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|42
|ΖΙΩΓΚΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|43
|ΖΙΩΓΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|44
|ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|45
|ΖΩΤΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|46
|ΖΩΤΟΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|47
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|48
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|49
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΚΡΗΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|50
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|51
|ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΣΕΡΒΩΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|52
|ΙΑΚΩΒΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|53
|ΚΑΓΙΑΝΝΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|54
|ΚΑΚΑΙΤΣΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΒΑΙΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|55
|ΚΑΛΑΜΑΡΑ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΕΤΡΩΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|56
|ΚΑΛΠΙΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|57
|ΚΑΜΗΤΑΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|58
|ΚΑΜΗΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|59
|ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΝΟΜΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|60
|ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|61
|ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|62
|ΚΑΡΚΑΝΤΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΒΑΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|63
|ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|64
|ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|65
|ΚΑΤΣΑΡΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|66
|ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΣΕΡΒΩΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|67
|ΚΑΨΙΩΧΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|68
|ΚΑΨΙΩΧΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|69
|ΚΑΨΙΩΧΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|70
|ΚΙΑΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|71
|ΚΟΛΙΤΣΑ
|ΒΑΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|72
|ΚΟΛΟΒΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|73
|ΚΟΣΜΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|74
|ΚΟΥΚΟΥΔΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|75
|ΚΟΥΚΩΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|76
|ΚΟΥΝΗ
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|77
|ΚΟΥΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|78
|ΚΟΥΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|79
|ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|80
|ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
|ΜΕΤΑΞΙΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|81
|ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|82
|ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|83
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΑΧΙΛΛΕΥΣ
|ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|84
|ΛΑΠΠΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|85
|ΛΕΤΣΙΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|86
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|87
|ΛΙΟΤΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|88
|ΛΙΤΣΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΒΑΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|89
|ΛΟΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|90
|ΛΟΥΚΟΥΡΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|91
|ΜΑΓΓΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|92
|ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΝΟΜΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|93
|ΜΑΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|94
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|95
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|96
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|97
|ΜΑΚΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|98
|ΜΑΛΕΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|99
|ΜΑΝΑΣΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|100
|ΜΑΝΑΦΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|101
|ΜΑΡΓΕΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|102
|ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|103
|ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|104
|ΜΟΥΓΓΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|105
|ΜΟΥΡΑΤΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|106
|ΜΟΥΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|107
|ΜΠΑΚΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|108
|ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΛΟΚΟΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|109
|ΜΠΑΝΤΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|110
|ΜΠΑΡΕΚΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|111
|ΜΠΑΡΕΚΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|112
|ΜΠΛΕΤΣΑ
|ΜΥΓΔΑΛΙΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΛΟΚΟΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|113
|ΜΠΟΥΤΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|114
|ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ
|ΑΜΑΛΙΑ ΤΑΣΟΥΛΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|115
|ΝΑΤΣΙΝΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|116
|ΝΙΚΑΤΣΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|117
|ΝΙΚΟΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΟΜΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|118
|ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|119
|ΝΤΑΛΑΡΙΖΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|120
|ΝΤΟΥΜΠΑ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|121
|ΞΑΝΘΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΛΟΚΟΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|122
|ΞΑΝΘΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΚΡΗΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|123
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|124
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|125
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|126
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|127
|ΠΑΘΕΚΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|128
|ΠΑΛΟΥΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|129
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|130
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|131
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΛΕΜΟΝΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|132
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΕΡΒΩΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|133
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|134
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΙΚΤΩΡΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΕΤΡΩΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|135
|ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|136
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|137
|ΠΑΣΧΟΣ
|ΑΧΙΛΛΕΥΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΡΙΖΑΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|138
|ΠΑΣΧΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΟΥΛΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|139
|ΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
|ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|140
|ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΡΗΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|141
|ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|142
|ΠΟΥΛΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΕΡΒΩΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|143
|ΡΑΡΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΠΗΝΕΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|144
|ΡΕΠΠΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|145
|ΡΙΖΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|146
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|147
|ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|148
|ΣΑΠΟΥΝΑΣ
|ΘΕΟΦΙΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|149
|ΣΔΡΑΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΖΑΡΚΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|150
|ΣΙΑΝΤΣΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|151
|ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΝΑ
|ΑΛΕΞΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|152
|ΣΙΟΖΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|153
|ΣΙΟΥΛΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|154
|ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|155
|ΣΤΑΜΕΚΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|156
|ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|157
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|158
|ΣΤΑΜΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΟΛΓΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|159
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|160
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΛΟΚΟΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|161
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΒΑΙΟΣ
|ΚΛΟΚΟΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|162
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|163
|ΣΦΥΡΛΙΔΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΗΝΑΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|164
|ΣΧΟΙΝΑ
|ΕΥΔΟΞΙΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|165
|ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|166
|ΤΑΣΙΟΥΛΗ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|167
|ΤΑΣΙΟΥΛΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|168
|ΤΖΗΜΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|169
|ΤΖΙΟΝΤΖΙΟΛΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|170
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|171
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|172
|ΤΣΑΤΣΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|173
|ΤΣΕΤΣΙΛΑ
|ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|174
|ΤΣΙΑΚΑΡΑ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΣΕΡΒΩΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|175
|ΤΣΙΑΜΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|176
|ΤΣΙΝΑΝΗ
|ΣΟΦΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|177
|ΤΣΙΟΛΚΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|178
|ΤΣΙΟΛΚΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|179
|ΤΣΙΡΩΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΣΕΡΒΩΤΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|180
|ΤΣΙΩΛΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΝΟΜΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|181
|ΧΑΛΑΚΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΡΗΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|182
|ΧΑΛΚΙΑΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΡΗΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|183
|ΧΑΛΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|184
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΘΩΜΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|185
|ΧΥΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΦΑΡΚΑΔΟΝΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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