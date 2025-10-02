«Ήταν μια ομάδα ανθρώπων 3-4 έβγαλαν άδεια από την αρχαιολογία, βγάλανε έγγραφα, τα φέρανε στο κοινοτικό συμβούλιο, το αίτημα αυτό να κάνουν αυτή την εκσκαφή, δίπλα στον πλάτανο στην πλατεία. Είχε γίνει η διαδικασία σκάψανε στην πλατεία», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Γόννων.

Οι θησαυροί λέγεται πως είναι αμύθητοι, η ζωή σε όποιον βρει τα πολύτιμα σεντούκια θα αλλάξει και αυτό είναι ίσως αρκετό για κίνητρο σε πολλούς, αμέτρητους χρυσοθήρες που πολιορκούν την περιοχή. Η ρωγμή στην πλατεία Γόννων είναι από σκάψιμο πριν από 30 χρόνια. Τότε δεν είχαν βρει τίποτα.

Ιστορίες, αναμνήσεις φτιαγμένες με χρυσό, ο πυρετός του πολύτιμου μετάλλου φέρνει αμέτρητους χρυσοθήρες στους Γόνους Λάρισας. Άνθρωποι ψάχνουν θησαυρούς, λίρες από αντάρτες ή από Εγγλέζους ή και πιο πίσω από την Τουρκοκρατία.

«Υπάρχει φρενίτιδα τα τελευταία 5 χρόνια στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, λένε πως υπήρχε εκεί σημείο ρίψεως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου κάποιοι πέταξαν φορτίο και υπάρχει θεωρία ότι είχαν κρυφτεί εκεί οι λίρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει θησαυρούς, αλλά δεν θα βγουν δημόσια να το παραδεχτούν», είπε κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο Live News.

Δημοσιεύματα διαχρονικά συντηρούν τον μύθο ή τον καταρρίπτουν. Το 1975 δημοσίευμα στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ» έκανε λόγο για συλλήψεις χρυσοθήρων στην περιοχή, γράφοντας: «Τέσσερις Λαρισινοί αντί θησαυρού στη φυλακή. Τρία καζάνια λίρες στο αυτοκίνητό τους, βρέθηκαν μηχανήματα ανιχνεύσεως μετάλλων και σκαπτικά εργαλεία».

Και το 1996 πάλι τα «ΝΕΑ» στις 05 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν ότι «τέσσερις φίλοι πήραν άδεια εκσκαφής με τον όρο να αποδώσουν στην Κοινότητα Γόννων το 50%. Η ιστορία ξεκινά πριν από τον πόλεμο του 1912. Το χρυσάφι θάφτηκε πριν ο ελληνικός στρατός απελευθερώσει την περιοχή των Γόννων. Οι οικογένειες των Τούρκων κατοίκων εμπιστεύτηκαν τα πεντόλιρα τους στον άρχοντα της περιοχής, ο οποίος τα έθαψε σε χαρακτηριστικό σημείο».

Δύο μήνες μετά , την 1η Νοέμβρη 1996, τα «ΝΕΑ», που παρακολουθούν το θέμα, έγραφαν: «Άνθρακας ο θησαυρός. Χωρίς αποτέλεσμα ήταν η χθεσινή εκσκαφή σε κεντρικό σημείο του χωριού Γόννοι Λάρισας, όπου τέσσερις χρυσοθήρες περίμεναν να βρουν θησαυρό από τουρκικά πεντόλιρα. Το τέλος μίας ιστορίας που μοιάζει με παραμύθι γράφτηκε χθες το πρωί στους Γόννους Λάρισας».

Αυτή είναι η ιστορία που εκτυλίχθηκε κοντά στον χτεσινό τόπο τραγωδίας, όπου όλη η Ελλάδα για ώρες αναζητούσε την τύχη του Θανάση Νεοχωρίτη. Η ιστορία που δεν έχει όπως φαίνεται τέλος, αλλά θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.

Αποφασισμένος να κάνει την τύχη του ήταν και ένας 60χρονος το 2011, ο οποίος αποφάσισε να γκρεμίσει το σπίτι του στην Λάρισα. Ήταν πεπεισμένος πως στα θεμέλια θα έβρισκε τι χρυσές λίρες και τα πεντόλιρα που είχαν κρύψει οι προύχοντες επί τουρκοκρατίας σε εκείνο το μέρος.

Το ίδιο έπαθε και ένας 70χρονος πάλι το 2011 ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι στον Πλατύκαμπο Λάρισας με σκοπό να το γκρεμίσει, καθώς ισχυρίστηκε πως όταν στην περιοχή ήταν θάλασσα (σ.σ. εκατομμύρια χρόνια πριν) είχε ναυαγήσει ένα πλοίο με ράβδους χρυσού. Το σπίτι έπεσε αλλά οι ράβδοι δεν ήταν εκεί.

Το κυνήγι για λίρες που κατέληξε σε τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο 52χρονος μαζί με έναν 77χρονο και δύο δίδυμα αδέλφια ηλικίας 40 χρόνων μπήκαν σε σπηλιά στην περιοχή ανάμεσα στους Γόννους και την Καλλιπεύκη Λάρισας για να βρουν χρυσές λίρες. Τότε, έγινε το ατύχημα – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – με αποτέλεσμα να βγουν όλοι από την σπηλιά αλλά να εγκλωβιστεί το θύμα.

Ο 77χρονος αμέσως κάλεσε για βοήθεια μέσω του 112 και έτσι έσπευσαν στο σημείο 27 πυροσβέστες από τη Λάρισα και την Θεσσαλονίκη. Οι διασώστες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν το θύμα, αλλά λόγω της σήραγγας που έσκαψαν μέσα στην σπηλιά, γίνονταν διαρκώς κατολισθήσεις με αποτέλεσμα ο άνδρας να θάβεται πιο βαθιά και να μένει χωρίς οξυγόνο.

Παράλληλα, οι 40χρονοι δίδυμοι συνεχίζουν να αγνοούνται, με τον ένα – σύμφωνα με τον πατέρα του – να είναι συνταξιούχος με παραπληγία, λόγω προβλήματος αναπηρίας που δεν του επιτρέπει να περπατάει καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά βρίσκονταν συνολικά τα τέσσερα άτομα που είχαν στήσει πρόχειρο «εργοτάξιο», αναζητώντας χρυσές λίρες εδώ και ενάμιση μήνα, επηρεασμένοι από έναν τοπικό θρύλο.

Ντόπιοι, καθώς και μέλη του πανελλήνιου συλλόγου ανιχνευτών μετάλλων αναφέρουν ότι ακόμη και μέσα στην πόλη της Λάρισα πολύς κόσμος έχει επιχειρήσει να ψάξει για τυχόν εύρεση χρυσού και πολύτιμων αντικειμένων.

«Αν κάποιος σκάψει και δεν βρει λίρες σε βάθος 30 – 40 – 50 πόντων, δεν πρόκειται να τις βρει ποτέ. Υπάρχουν χιλιάδες αναφορές για θησαυρούς που υπάρχουν και έχουν βρεθεί, είτε συλλογικής είτε ατομικής απόκρυψης, που το βάθος τους δεν ξεπερνούσε το 1 μέτρο», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του συλλόγου.

