Νέα χρονιά σημαίνει και νέο look. Γιατί, λοιπόν, να μην τολμήσεις το σοκολατί χρώμα στα μαλλιά σου;

Το 2022 δεν απέχει και πολύ. Σε μερικές μέρες από σήμερα θα ευχόμαστε όλες «καλή χρονιά» σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, και θα αναρωτιόμαστε τι αλλαγές και προκλήσεις θα μας φέρει το νέο έτος.

Πριν σου φέρει, λοιπόν, τις αλλαγές to 2022, μήπως να τις… φέρεις μόνη σου; Αυτό που θέλω να σου πω είναι πως με την έλευση του νέου έτους μπορείς να τολμήσεις την αλλαγή στα μαλλιά σου. Να ανανεωθείς, είτε μιλάμε για μια huge μεταμόρφωση, είτε για κάτι πιο διακριτικό. Και τι καλύτερο από το… σοκολατί χρώμα μαλλιών;

Chocolate hair color – Το μεγάλο comeback

Το σοκολατί χρώμα μαλλιών αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη τάση στα καστανά μαλλιά το 2022. Το chocolate hair trend κάνει δυναμικό comeback και… σε καλεί να το δοκιμάσεις.

Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μια απόχρωση που ταιριάζει πολύ σε εμάς τις Ελληνίδες και σε όλα τα μεσογειακά κορίτσια. Αν, δηλαδή, είσαι καστανή ή μελαχρινή και έχεις σταρένιο δέρμα, go for it girl! Βέβαια, κι αν είσαι ξανθιά μπορείς να το δοκιμάσεις. Απλώς να ξέρεις πως η αλλαγή θα είναι αρκετά μεγάλη. Πρέπει να το σκεφτείς καλά.

Δεν υπάρχει μόνο ένα σοκολατί

Αν νομίζεις πως υπάρχει μόνο ένα σοκολατί, τότε κάνεις λάθος! Υπάρχουν άπειρα σοκολατί, τα οποία δεν γίνονται μόνο με μία βαφή. Άλλα σοκολατί χρειάζεται να επιτευχθούν με ανταύγειες, άλλα με balayage κι άλλα με ρεφλέ

Ο μόνος τρόπος, ωστόσο, να δώσεις στον κομμωτή σου να καταλάβει τι εννοείς με το σοκολατί που θα του ζητήσεις, είναι να του δείξεις παραδείγματα με φωτογραφίες. Στην gallery θα βρεις σοκολατί μαλλιά, λοιπόν, αλλά και βαφές, σε περίπτωση που θέλεις να το επιχειρήσεις μόνη σου στο σπίτι.

Enjoy!

Cover photo: @hairdreams_de