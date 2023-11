Το παιδί μου κατάπιε ξένο σώμα, τι να κάνω;

Κάθε χρόνο 31.300 παιδιά κάτω των 3ων ετών καταλήγουν στα επείγοντα περιστατικά επειδή έχουν καταπιεί ξένο σώμα. Και ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των αντικειμένων αυτών (περίπου το 80-90%) των αντικειμένων περνούν μέσα από το γαστρεντερικό σωλήνα του παιδιού και αποβάλλονται αυτόματα δια της φυσικής οδού χωρίς επεισόδια, μερικά από αυτά, χρειάζεται να εξαχθούν χειρουργικά καθώς ενδέχεται να σταθούν σε κάποιο σημείο του ανώτερου πεπτικού συστήματος.

Και ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να είναι σε θέση να εκφράσουν προφορικά ότι κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταλάβουμε πότε ένα μωρό ή ένα μικρό παιδί έχει καταπιεί κάτι που δεν θα έπρεπε. Και ορισμένα αντικείμενα είναι πιο επικίνδυνα από άλλα.

Τα αντικείμενα που μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή σε περίπτωση κατάποσης και απαιτούν άμεση ιατρική βοήθεια, είναι:

Άλλα αντικείμενα που καταπίνονται συνήθως:

Ως γονείς πρέπει να θυμάστε ότι τα μικρά παιδιά εξερευνούν τον κόσμο με το στόμα τους, επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα που αναφέραμε πιο πάνω δεν είναι ορατά και φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά σε ασφαλείς χώρους.

⚠️ Εάν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία ότι το παιδί σας έχει καταπιεί ένα απειλητικό για τη ζωή του αντικείμενο, μη διστάσετε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Όλοι οι γονείς έχουν έρθει σχεδόν αντιμέτωποι με κάποιον παραλίγο πνιγμό του παιδιού τους, είτε από σταφύλι, είτε από κάποιο μεγάλο κομμάτι φρούτου, είτε γιατί κατάπιε κάποιο μικρό αντικείμενο!

Κάποιοι γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν σε μια τέτοια περίπτωση, άλλοι πάλι όχι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον πνιγμό αρκετών παιδιών. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών (80%) που έχει δει τα παιδιά του να πνίγεται, δεν ξέρει τι να κάνει για να τα βοηθήσει.

Δείτε στο παρακάτω 41 δευτερολέπτων viral βίντεο, τι πρέπει ακριβώς να κάνετε όταν δείτε ένα παιδί να πνίγεται!