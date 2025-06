Δεν είναι άλλο από τα σετ παντελόνι-τοπ. Από τα office looks μέχρι τις βόλτες του Σαββατοκύριακου και τα fashion-forward events είναι το look που σε βγάζει ασπροπρόσωπη. Τα matching set είναι το outfit που τα έχει όλα, είτε είναι μονόχρωμο, είτε με έντονο print το σίγουρο είναι ότι το look θα δείχνει προσεγμένο, χωρίς καμία προσπάθεια σεταρίσματος.

Η τάση εμφανίστηκε δυναμικά στις συλλογές Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025: Ο οίκος Max Mara επένδυσε σε λινά σετ με γεωμετρικά κοψίματα, η Stella McCartney συνδύασε άνετα παντελόνια με cropped tops σε eco-friendly υφές, ενώ η Tibi πρότεινε μονοχρωμίες με minimal χαρακτήρα, ιδανικές για layering. Το μήνυμα ήταν σαφές: η κομψότητα μπορεί να είναι απλή και ανεπιτήδευτη.

Tibi, SS25 Πηγή: Daniele Oberrauch Tibi, SS25 Πηγή: Daniele Oberrauch Max Mara, SS25 Chanel, Resort S26 Πηγή: Courtesy of Chanel 01 04

Ο λόγος που το αγαπάμε είναι απλός. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς συνδυασμούς – το look είναι έτοιμο. Μπορείς να φορέσεις το κάθε κομμάτι και χωριστά και φυσικά να κάνεις άπειρους συνδυασμούς, με mix & match styling: το παντελόνι με ένα t-shirt, ή το τοπ με denim, αλλά το total look δείχνει πάντα προσεγμένο χωρίς να φαίνεται επιτηδευμένο. Ειδικά σε relaxed γραμμές και μαλακά υφάσματα, είναι ιδανικό για μέρα και νύχτα.

Στην καθημερινότητα, το σετ μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους: με sneakers ή σανδάλια για ένα casual chic αποτέλεσμα, σε ουδέτερες αποχρώσεις και loafers για το γραφείο, με σατέν υφές και ψηλοτάκουνα για το βράδυ.

Intimissimi, Βαμβακερό σετ – Italian Riviera Collection

Το συγκεκριμένο σετ, είναι άνετο για μέσα στο σπίτι και εντυπωσιακό για έξω από το σπίτι. Και στις δύο περιπτώσεις εκπέμπει την κομψότητα που χρειάζεσαι. Για την βόλτα ή κάποιο επαγγελματικό ραντεβού επίλεξε ταμπά αξεσουάρ σε τσάντα και παπούτσι και χρυσά κοσμήματα.

Dirty Laundry

Για τις πρωινές σου βόλτες, δουλείες, καφέδες, παραλία απλά επίλεξε ένα σετ με σορτς και τοπ στο ίδιο χρώμα και αμέσως θα φαίνεται σαν να έχεις προσέξει το look σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να χτενίσεις τα μαλλία σου και το look σου θα φαίνεται casual street style.

Mind your style

Διάλεξε ένα χρώμα που σου αρέσει και σε κάνει να νιώθεις όμορφα, είτε αυτό είναι λευκό, μάυρο, κίτρινό ή μπλε και επίλεξε απλά την ίδια απόχρωση παντελόνι-μπλούζας και ακόμα και με ένα απλό tank top θα δημιουργηθεί το αποτέλεσμα του σετ. Δεν έχει σημασία το χρώμα αλλά η μονοχρωμία. Για casual εμφανίσεις, βόλτα, καφέ με τις φίλες ή ένα lunch break, φόρεσε το σετ με sneakers ή flip-flops και χρυσά αξεσουάρ.

Mango, πουκάμισο με παντελόνι

Παρόλο που έχει έντονο μοτίβο το συγκεκριμένο σετ με μαύρα αξεσουάρ όπως τσάντα και παπούτσια, ασημένια κοσμήματα και ένα slik ban στα μαλλιά, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να δημιουργήσει το τέλειο και fashionable all day look.

Pinko

Το πιο chic office look για καλοκαιρινές εμφανίσεις με ένα σετ που αποτελείται από σακάκι και σορτς. Επίλεξε λινό σε σκούρο χρώμα είτε με παντελόνι είτε με σορτς, με την καθημερινή σου τσάντα γραφείου και kitten heels, για να είσαι άνετη και κομψή όλη μέρα.

Το μυστικό είναι η εφαρμογή – τα σετ δείχνουν καλύτερα όταν έχουν σωστή γραμμή και κολακεύουν το σώμα. Παίξε με υφές όπως λινό, σατέν ή απλές μονοχρωμίες και ολοκλήρωσε το look με, όπως ένα structured blazer ή μια ανάλαφρη καμπαρντίνα.

3 office looks τώρα που έπιασαν οι ζέστες για να παραμείνεις κομψή στην καθημερινότητά σου

Το σετ είναι το νέο στυλιστικό statement – απλό, κομψό και έξυπνα προσαρμόσιμο. Είναι η μοντέρνα στολή της γυναίκας που ξέρει τι θέλει και το φορά με σιγουριά.

πηγη :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/308152/to-neo-uniform-tis-modas-einai-ta-matching-sets-kai-des-pos-na-epilekseis-to-sosto