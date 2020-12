Τα διάσημα φρύδια της ηθοποιού είναι αυτά που θέλουμε τώρα – δες πώς θα τα πετύχεις.

Τα φρύδια της Lily Collins είναι ο ορισμός του “eyebrow goals”. Όταν την κοιτάζεις μάλλον αναρωτιέσαι κ’ εσύ πώς τα διατηρεί τόσο πυκνά, καλοσχηματισμένα και τέλεια χτενισμένα, χωρίς ατίθασες τριχούλες να πετούν από δω και από εκεί.

Η πρωταγωνίστρια της πετυχημένης σειράς του Netflix “Emily in Paris” έχει και άλλους λόγους για να θεωρείται ειδική σε θέματα ομορφιάς, αφού έχει υπέροχα μαλλιά (τόσο στο set όσο και στην καθημερινότητά της όπως μάς τη δείχνει στο instagram) αλλά και αψεγάδιαστη επιδερμίδα.

Δες τις εικόνες της Lily Collins με τα άψογα φρύδια (και μαλλιά):

Ποια είναι τα μυστικά της; Προς το παρόν, αρκέστηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς κάνει για να έχει αυτά τα αξιοζήλευτα φρύδια, και εμείς δεν έχουμε παρά να την ακούσουμε προσεκτικά.

Η brand ambassador της Lancôme ισχυρίζεται ότι δεν αφήνει κανέναν να τα πειράξει και τα περιποιείται τελείως μόνη της. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση, τούς κάνει μια πολύ απλή συντήρηση κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί, αφαιρώντας τις τριχούλες που φυτρώνουν κάτω από το τόξο αλλά και την υπόλοιπη γραμμή έτσι ώστε να είναι απόλυτα καθαρά. Γενικότερα, ακολουθεί τη φυσική της γραμμή και θεωρεί ότι το “less is more” έχει και εδώ εφαρμογή αποφεύγοντας τις υπερβολές.

Καθώς της αρέσουν και τα πιο messy / fluffy φρύδια, φροντίζει να τα χτενίζει με ένα βουρτσάκι φρυδιών προς τα πάνω, και στη συνέχεια εφαρμόζει ένα brow gel για να τα σταθεροποιήσει.

Too good to be true? Η αλήθεια είναι ότι όντας προικισμένη από τη φύση με αυτά τα πυκνά, καλοσχηματισμένα φρύδια, της είναι πιο εύκολο να συντηρήσει τη φυσική τους γραμμή ακόμα και μόνη της. Αν δεν ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία καλό είναι να μην το επιχειρήσεις μόνη σου, και να επισκεφτείς τουλάχιστον την πρώτη φορά μια ειδικό για να σου δώσει το κατάλληλο σχήμα για το πρόσωπό σου. Άπαξ και καθορίσει η brow expert το σχήμα σου αλλά και τη σωστή πυκνότητα που πρέπει να έχουν, μπορείς να τα διατηρείς εύκολα στο εξής με ένα τσιμπιδάκι.

πηγή :https://www.missbloom.gr/omorfia/makigiaz-peripoiisi/814803-to-mystiko-tis-lily-collins-gia-apsoga-frudia/