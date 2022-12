Σε αυτόν μας ταξιδεύει ο συγγραφέας: στην ιστορία των στοιχείων, στις ιδιότητές τους, στο πώς επηρέασαν τη ζωή μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και πώς ενδέχεται να την αλλάξουν στο μέλλον· στον ρόλο που διαδραμάτισαν στην οικονομία, στους πολέμους, στην τέχνη, αλλά και στη ζωή των ανιδιοτελών, μερικές φορές αδίστακτων και καμιά φορά τρελών επιστημόνων που τα ανακάλυψαν.

Το βιβλίο είναι ένα μείγμα χημείας, φυσικής, βιολογίας, αστρονομίας, ιστορίας και κοινωνιολογίας, άκρως γοητευτικό για όσους θέλουν να γνωρίσουν την ανθρώπινη ιστορία μέσω της επιστήμης του περιοδικού πίνακα.

Το κουτάλι που εξαφανίζεται

Και άλλες αληθινές ιστορίες τρέλας, αγάπης, ανταγωνισμών και περιπέτειας από τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων

Μετάφραση: Παν. Δεληβοριάς

Επιστημονική επιμέλεια: Παν. Δεληβοριάς και Αλ. Μάμαλης

Είπαν για το βιβλίο

• «Γοητευτικό. […] Δεν είναι ένα βιβλίο χημείας για αρχάριους αλλά μια ζωντανή ιστορία των χημικών στοιχείων και των χαρακτήρων πίσω από την ανακάλυψή τους.»

—The New Scientist

• «Μια συναρπαστική περιήγηση στα χημικά στοιχεία, με την εκρηκτική λάμψη του καθαρού νατρίου που πέφτει σε νερό. […] Mια ασταμάτητη παρέλαση σπαρταριστών επιστημονικών ιστοριών. […] Απλά εκθαμβωτικό.»

—The New York Times

• «…Ο ενθουσιασμός και το πνεύμα του Kean προσφέρουν στον αναγνώστη μια αναζωογονητικά ανθρώπινη ματιά για ένα πεδίο που συνήθως θεωρούμε καθαρά πρακτικό. […] Αναμφίβολα, ακόμη και οι επαγγελματίες χημικοί έχουν να μάθουν πολλά από αυτό το βιβλίο.»

—Science News

• «…Μια συλλογή ιστοριών που αφορούν τη χημεία —εξαιρετική για επιστήμονες, για λάτρεις της ιστορίας ή απλά για όποιον αναζητά μια καλή αφήγηση.»

—American Institute of Chemical Engineers Journal

• «Ένα όμορφο ανάγνωσμα 500 σελίδων. […] Σίγουρα θα πάρει τη θέση του ανάμεσα στα καμάρια της βιβλιοθήκης σας και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το συμβουλευτείτε πολλές, πολλές φορές στο μέλλον.»

—Electronic Engineering Times

• «…Είτε διαβάζονται για παιδαγωγικούς είτε για προσωπικούς λόγους, οι ιστορίες του βιβλίου θα ακολουθήσουν τους αναγνώστες του, θα τους προκαλέσουν σκέψεις και θα αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση πολύ μετά την επιστροφή του βιβλίου στο ράφι.»

—Journal for the History and Philosophy of Science, Πανεπιστήμιο του Τορόντo

• «Μια ιδιότυπη περιπλάνηση στην ιστορία της επιστήμης. Ο Kean είναι σπουδαίος λογοτέχνης και μας διηγείται πολλές διαφωτιστικές και διασκεδαστικές ιστορίες. […]»

—Kirkus Reviews

• «Υπέροχο βιβλίο. Συγκρίνεται με το Περιοδικό σύστημα του Πρίμο Λέβι, και μεταξύ των δύο προτιμώ πραγματικά αυτό.»

—BBC Focus Science

• Το 2011, το βιβλίο ήταν υποψήφιο για το βραβείο καλύτερου επιστημονικού βιβλίου που απονέμει η Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου, και κατετάγη δεύτερο

Ο συγγραφέας

Ο συγγραφέας

Ο Sam Kean (Σαμ Κιν) είναι Αμερικανός συγγραφέας. Έχει σπουδάσει φυσική και αγγλική φιλολογία. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στην ετήσια συλλογή άρθρων The Best American Science and Nature Writing και στα περιοδικά The New York Times Magazine, The New Yorker, The Atlantic, Slate, Science, The New Scientist κ.ά. Έχει επίσης δημοσιεύσει έξι βιβλία σχετικά με επιστημονικές ανακαλύψεις, λαμβάνοντας πολλά θετικά σχόλια και τιμητικές διακρίσεις.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ Ι: Προσανατολισμός: στήλη προς στήλη, σειρά προς σειρά

1. Τo πεπρωμένο το ορίζει η γεωγραφία

2. Ο πάνω και ο κάτω: η γενεαλογία των χημικών στοιχείων

3. Η νήσος Γκαλαπάγκος του περιοδικού πίνακα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Δημιουργώντας άτομα, θραύοντας άτομα

4. H προέλευση των ατόμων: «Είμαστε όλοι αστρόσκονη»

5. Στοιχεία εν καιρώ πολέμου

6. Ολοκληρώνοντας τον πίνακα με… μια έκρηξη

7. Επεκτείνοντας τον πίνακα, διευρύνοντας τον ψυχρό πόλεμο

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Περιοδική σύγχυση: η ανάδυση της πολυπλοκότητας

8. Από τη φυσική στη βιολογία

9. Ο διάδρομος του δηλητηριαστή

10. Πάρτε δυο στοιχεία, και τηλεφωνήστε μου το πρωί

11. Πώς τα στοιχεία εξαπατούν

ΜΕΡΟΣ ΙV: Στοιχεία ανθρώπινου χαρακτήρα

12. Πολιτικά στοιχεία

13. Χρηματικά στοιχεία

14. Καλλιτεχνικά στοιχεία

15. Ένα στοιχείο τρέλας

ΜΕΡΟΣ V: Το σήμερα και το αύριο της επιστήμης των χημικών στοιχείων

16. Χημεία πολύ υπό το μηδέν

17. Σφαίρες μεγαλείου: η επιστήμη των φυσαλίδων

18. Εργαλεία αδιανόητης ακρίβειας

19. Πάνω (και πέρα) από τον περιοδικό πίνακα

Σημειώσεις

Ευχαριστίες

Ευρετήριο

Ο περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων