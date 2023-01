Κι όμως! Είχατε σκεφτεί ότι οι λάμπες φθορίου μπορεί να επηρεάζουν τη διατροφική αξία του σπανακιού;

Την επόμενη φορά που θα πάτε σούπερ μάρκετ να αγοράσετε σπανάκι, μην προτιμήσετε αυτό που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ραφιού, αλλά το μπροστινό. Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο Journal of Agricultural and Food Chemistry, το φρέσκο σπανάκι που ήταν εκτεθειμένο σε λάμπες φθορίου περιείχε 100% περισσότερο φυλλικό οξύ, καθώς επίσης και υψηλότερα επίπεδα λουτεΐνης και βιταμινών C, E και Κ.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Λόγω φωτοσύνθεσης, η οποία προκαλείται από το συνεχές φως στο οποίο εκτίθενται τα φύλλα του. Αυτή η διαδικασία αυξάνει τα επίπεδα των παραπάνω θρεπτικών συστατικών και ο φωτισμός των σούπερ μάρκετ φαίνεται να έχει την ίδια επίδραση στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Όποτε ψωνίζετε λαχανικά, λοιπόν, προτιμάτε αυτά που βρίσκονται μπροστά στο ράφι και δέχονται το περισσότερο φως.

ΠΗΓΗ: Clickatlife.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2021/11/14/to-kolpo-na-dialexete-spanaki-soyper-market/