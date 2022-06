Τα δύο κτήρια του «Bosco Verticale» που δημιούργησε το 2014 το ιταλικό αρχιτεκτονικό γραφείο Stefano Boeri Architetti στην Porta Nuova του Μιλάνου, με τα 113 διαμερίσματά τους που προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στην πόλη, περιλαμβάνουν 780 δέντρα – συνολικά, 2.000 διαφορετικά είδη δέντρων, θάμνων και φυτών – που στόχο έχουν να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα του μέρους.

Τώρα, οι επίδοξοι «αρχιτέκτονες», μικροί και μεγάλοι, έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το φημισμένο πράσινο αρχιτεκτόνημα, κατασκευάζοντάς το με 2.980 κυβάκια της γνωστής δανέζικης εταιρείας παιχνιδιών.

Την εκδοχή με κυβάκια δημιούργησε ένας χρήστης της LEGO Ideas, ο οποίος υπογράφει ως «TheCastleFan». Έγραψε ότι η τελική ιδέα του πρότζεκτ αποτελείται από πέντε ορόφους, των οποίων τα διαμερίσματα συμπληρώνουν μεγάλοι εξωτερικοί χώροι, όπως συμβαίνει και στο αρχιτεκτόνημα. «Εσωτερικά, τα διαμερίσματα είναι επιπλωμένα με μοντέρνο στυλ και εξοπλισμένα με κάθε άνεση. Κάθε ένα μπορεί να ανοίξει προς τα έξω μέσω συστήματος πολλαπλών μεντεσέδων που δίνει τη δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας στο παιχνίδι» τόνισε. Σχολίασε επίσης ότι οι προσόψεις, διακοσμημένες με διάφορους τύπους δέντρων, θάμνων και φυτών δεν είναι μόνον διακόσμηση αλλά αποτελούν μέρος του πράσινου συστήματος ψύχρανσης. «Πέραν της ομορφιάς του ουρανοξύστη ως εκθέματος και του ισχυρού μηνύματός του που βασίζεται στη βιωσιμότητα των κτηρίων, θα συνιστούσα αυτό το σετ σε όλους εκείνους που θα ήθελαν να εμπλουτίσουν τη LEGO Πόλη τους με κάτι πρωτότυπο και καινοτόμο» πρόσθεσε ο TheCastleFan.

Το Bosco Verticale το οποίο αρχικά αντιμετώπιζαν ως ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναδάσωσης της μητρόπολης σήμερα θεωρείται ένας από τους επιβεβλημένους τουριστικούς προορισμούς στο Μιλάνο. «Χάρη στη βλάστηση που φιλτράρει τις ακτίνες του ήλιου έχει δημιουργηθεί ένα βέλτιστο μικροκλίμα μέσα στο Κάθετο Δάσος και τα φυτά εξασφαλίζουν τη ρύθμιση της υγρασίας, την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και της σκόνης καθώς και την παραγωγή οξυγόνου. Επίσης, το Κάθετο Δάσος έχει γίνει το οικοσύστημα διαφόρων ειδών του ζωικού βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων πουλιών και πεταλούδων» σημειώνει ο TheCastleFan.

Το Council on Tall Buildings and Urban Habitat – το οποίο προωθεί το Illinois Institute of Chicago – ανακήρυξε το Bosco Verticale ως τον «πιο όμορφο και καινοτόμο ουρανοξύστη του κόσμου», με αποτέλεσμα το αρχιτεκτόνημα του Stefano Boeri να υποσκελίσει τον έως τότε στην κορυφή της λίστας ουρανοξύστη One World Trade Center της Νέας Υόρκης.

