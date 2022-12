«52 εβδομάδες. 52 λέξεις που θέλω να ορίσετε με τον δικό σας τρόπο. 52 αφορμές για να εστιάσετε στις φωτεινές λεπτομέρειες της δικής σας ζωής. Λένε πως “ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες”. Το ίδιο και ο Θεός. Εγώ λέω πως και φέτος ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ!»

Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Το φετινό Ημερολόγιο Life Coaching «Καλύτερα Γίνεται» της Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου είναι αφιερωμένο στις λεπτομέρειες. Σ’ όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Σ’ αυτές που μας κάνουν να ερωτευόμαστε, να ξεπερνάμε τον εαυτό μας ή να πνιγόμαστε. Στις λεπτομέρειες που κάνουν ένα έργο τέχνης να μένει ανεξίτηλο στον χρόνο. Λεπτομέρειες που μας κάνουν και νιώθουμε πλούσιοι, γεμάτοι, ανίκητοι. Στιγμές που νιώθουμε, χωρίς να χρειαστεί ή να μπορούμε να το περιγράψουμε ή να το εξηγήσουμε. Στιγμές που απλώς είμαστε. Το «τώρα» είναι μια λεπτομέρεια της ζωής μας. «Εμείς» είμαστε μια λεπτομέρεια του σύμπαντος.

Κάθε εβδομάδα, μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου, θα μπορείτε να ανακαλέσετε, να συγκεντρώσετε και να καταγράψετε αυτές τις λεπτομέρειες που ομορφαίνουν τη ζωή σας και σας βοηθούν να «χτίσετε» χαρακτήρα. Κάθε εβδομάδα η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου θα σας δίνει ένα μικρό έναυσμα και χώρο για τη δική σας ερμηνεία, τις δικές σας στιγμές.

Ημερολόγιο 2023-Καλύτερα Γίνεται

Συγγραφέας: Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Εκδόσεις: Πεδίο

Σελίδες: 336

ISBN:9789606355684

Τιμή: 15,90 €

Λίγα λόγια για την Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Eξαιρετικά έµπειρη coach, ιδρύτρια της Life Clinic Group και του Nama Tribe και ανάµεσα στους πρωτοπόρους του coaching στην Ελλάδα. Μέσα από τα σεµινάρια, τις οµιλίες, τα άρθρα και τα βιβλία της έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Έχει την πατρότητα του όρου «Εσωκεντρισµός»©, που παρουσίασε στην οµιλία της στο TEdx το 2019 και ο οποίος αποτελεί τη βάση της προσέγγισής της στην προσωπική και την επαγγελµατική της ζωή και διέπει τη µεθοδολογία της στο coaching. Το Women Economic Forum την τίµησε µε το βραβείο “Iconic Women Creating a Better World for All” (Μάρτιος 2020, Κάιρο).

Είναι συγγραφέας των βιβλίων Ανταγωνιστές, συνεργαστείτε! (εκδ. Σιδέρης 2006), Καλύτερα γίνεται (εκδ. Φερενίκη 2009) και Εσωκεντρισµός (εκδ. Πεδίο 2022).

Είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Φιλολογίας, ενώ έχει master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικό στις Συνεργατικές Στρατηγικές. Έχει πτυχίο Coaching από το Coach U και έχει παρακολουθήσει σεµινάρια Lifestyle Management από το Harvard Medical School-Dept. of Continuing Education.

∆ιαθέτει 14 χρόνια εµπειρίας στα πολύ απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα πολυεθνικών εταιρειών ως στέλεχος επικοινωνίας και έχει διδάξει Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για περισσότερο από µία δεκαετία.

Έχει συµµετάσχει ως προσκεκληµένη οµιλήτρια σε πολλά επιστηµονικά συνέδρια και πανεπιστηµιακά προγράµµατα και έχει συνεργαστεί µε πολλές Fortune 500 εταιρείες, ΜΚΟ, startup επιχειρήσεις και σηµαντικές προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, της πολιτικής και του αθλητισµού.

Είναι πρέσβειρα του Women Act, ιδρυτικό µέλος και τέως πρόεδρος του ελληνικού παραρτήµατος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Coaching (International Coach Federation).

Πιστεύει ότι η αγάπη, η πρόοδος και η συνεισφορά δίνουν αξία στη ζωή και ότι η ευδαιµονία δεν είναι προορισµός αλλά τρόπος να ταξιδεύουµε.