Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TeamUp υλοποιείται στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TeamUp «Βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό» που στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και στην παροχή ίσων ευκαιριών σε άτομα με νοητική αναπηρία μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στον αθλητισμό.

Στις 27 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη αντιπροσώπων των εταίρων του προγράμματος για να συζητηθεί η πρόοδος των εργασιών και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα το διήμερο 27 και 28 Απριλίου αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η προγραμματισμένη δια ζώσης συνάντηση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί και στην θέση της πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε σχέση με τις προγραμματισμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πακέτο εργασίας του προγράμματος έχει ήδη ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.easpd.eu/en/content/teamup. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει το Εργαλείο Χαρτογράφησης της Κοινότητας που βοηθά στην αναγνώριση και στην ενδυνάμωση των σχέσεων των εταίρων του προγράμματος με τους τοπικούς οργανισμούς και φορείς (π.χ. αθλητικοί φορείς και συλλόγους, σχολεία, πολιτικοί παράγοντες και φορείς, σύλλογοι γονέων, πάροχοι υπηρεσιών) που ασχολούνται με τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Βασικό θέμα συζήτησης της τηλεδιάσκεψης υπήρξε το δεύτερο πακέτο εργασίας του προγράμματος που έχει αναπτυχθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Την ευθύνη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του δεύτερου αυτού πακέτου εργασίας έχουν τα μέλη της ομάδας του ΤΕΦΑΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με επικεφαλή τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος κ. Κοκαρίδα Δημήτριο, ο οποίος παρουσίασε εκτενώς τους στόχους και το περιεχόμενο του υλικού που έχει αναπτυχθεί. Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με στρατηγικές για την διευκόλυνση της πρόσβασης στον αθλητισμό και της ενσωμάτωσης ατόμων με νοητική αναπηρία, οδηγίες για την εξατομικευμένη προσέγγιση της άθλησής τους, οδηγίες και κατευθύνσεις οργάνωσης αθλητικών γεγονότων καθώς και υλικό για την εκπαίδευση ατόμων που ασχολούνται με άτομα με νοητική αναπηρία. Μετά την τελική διαμόρφωσή του, το εκπαιδευτικό αυτό υλικό θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Παρόχων Υπηρεσιών σε Άτομα με Αναπηρία (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) (Βέλγιο) που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, το ΤΕΦΑΑ του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και οι οργανισμοί Fundacion Espurna (Ισπανία), Experienta Multisport (Ρουμανία) και Health Life Academy (Κροατία). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος για το ΤΕΦΑΑ είναι ο καθηγητής Μάριος Γούδας και συμμετέχουν ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κοκαρίδας και το μέλος εδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος, Αθανάσιος Κολοβελώνης. Για περισσότερες πληροφορίες: mgoudas@pe.uth.gr