Το εφιαλτικό μυστικό του 11χρονου κοριτσιού που βρέθηκε να επιπλέει ολομόναχο στη μέση του ωκεανού

Όλα άρχισαν όταν ο πατέρας της αποφάσισε να κάνει μια κρουαζιέρα μαζί με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά τους, τον 14χρονο Μπράιαν, την Τέρι και την 7χρονη Ρενέ. Νοίκιασαν λοιπόν ένα ιστιοπλοϊό σκάφος με σκίπερ τον φίλο του, Τζούλιαν Χάρβεϊ, τον οποίο συνόδευε η γυναίκα του, Μέρι Ντιν.

Την πέμπτη νύχτα της κρουαζιέρας η Τέρι ξύπνησε από «ουρλιαχτά και κοπανήματα». «Ανέβηκα πάνω και είδα τη μητέρα και τον αδερφό μου πεσμένους στο πάτωμα, μέσα στα αίματα». Μέχρι να ξυπνήσει η Τέρι, ο Χάρβεϊ είχε ήδη πνίξει τη σύζυγό του και μαχαιρώσει ολόκληρη την οικογένεια του κοριτσιού, μέχρις θανάτου.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο Χάρβεϊ, που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ήθελε να εισπράξει την ασφάλεια ζωής της γυναίκας του αλλά μαζί με αυτήν δολοφόνησε και όλη την οικογένεια Ντίπερο, μάλλον για να μην αφήσει μάρτυρες. Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο το γιατί αντί να μαχαιρώσει την Τέρι, την έριξε στη θάλασσα. Στη συνέχεια, βύθισε στο σκάφος δραπετεύοντας ο ίδιος με μια σωσίβια λέμβο. Όταν, την επόμενη μέρα, βγήκε σε ακτή του Μαϊάμι, ισχυρίστηκε ότι είχαν πέσει σε φοβερή καταιγίδα και πως ήταν ο μοναδικός επιζήσας από το ναυάγιο.

Λίγες μέρες μετά η Τέρι εντοπίστηκε από ένα εμπορικό πλοίο να επιπλέει στη μέση του πουθενά. Είχε περάσει 84 ώρες στη θάλασσα, χωρίς φαγητό, πόσιμο νερό ούτε καμία προστασία από τον ήλιο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με 40 πυρετό και σοβαρή αφυδάτωση. Την επόμενη μέρα μετά τον εντοπισμό της ο Χάρβεϊ αυτοκτόνησε, αλλά το κορίτσι, που τέθηκε υπό την κηδεμονία των θείων της και άλλαξε ακόμα και όνομα, αρνήθηκε να αποκαλύψει οτιδήποτε για το περιστατικό που την είχε οδηγήσει ορφανή στη μέση του ωκεανού.

Το 2010, ωστόσο, αφηγήθηκε το περιστατικό σε ένα βιβλίο με τίτλο «Alone: Orphaned in the Ocean». Γιατί το έκανε, έστω και τότε; «Πάντα πίστευα ότι σώθηκα για κάποιο σκοπό. Αν έστω και ένας, διαβάζοντας την ιστορία μου, θεραπευτεί από την προσωπική του τραγωδία, τότε η διαδρομή μου άξιζε».

