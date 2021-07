To φετινό καλοκαίρι η Ελλάδα, για ακόμα μια φορά,έχει γίνει το επίκεντρο του κινηματογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς ήδη δύο μεγάλες παραγωγές με πασίγνωστους και λαμπερούς πρωταγωνιστές έχουν ξεκινήσει γυρίσματα στη χώρα μας.

Ο λόγος για το σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας Knives Out (Στα Μαχαίρια) που κάνει γυρίσματα σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι με μια πλειάδα πασίγνωστων ηθοποιών όπως οι: Ντάνιελ Κρεγκ, Κέιτ Χάντσον, Ντέιβιντ Μπαουτίτσα, Ίθαν Χοκ, κ.ά.

Η έτερη μεγάλη παραγωγή των ημερών είναι το The Enforcer με τον Αντόνιο Μπαντέρας στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ισπανός ηθοποιός ήδη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη όπου εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα.

Παρά το μέγα εμπόδιο της ελληνικής γραφειοκρατείας, η χώρα μας ανέκαθεν αποτελούσε αγαπημένο προορισμό των χολιγουντιανών παραγωγών. Παρακάτω επιλέγουμε πέντε από τις δεκάδες διάσημες και εμβληματικές ταινίες που γυρίστηκαν στην Ελλάδα και την έκαναν γνωστή στα πέρατα του κόσμου.

Mamma Mia! | Official Trailer | SceneScreen

Από τις πιο πρόσφατες όπως και πιο διάσημες χολιγουντιανές παραγωγές που γυρίστηκαν στη χώρα μας και συγκεκριμένα σε Σκόπελο, Σκιάθο και λίγο στο Πήλιο. Με πρωταγωνιστές τους Μέριλ Στριπ, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ και σε συνδυασμό με τα τραγούδια των Abba, η ταινία γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, κάνοντας τη χώρα πόλο έλξης σε τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Τα γυρίσματα έγιναν στην Κεφαλονιά κάνοντας μεγάλη διαφήμιση στο πανέμορφο νησί του Ιονίου. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα το γεγονός ότι η Πενέλοπε Κρουζ, συμπρωταγωνίστρια του Νίκολας Κέιτζ, λάτρεψε τις ομορφιές της Κεφαλονιάς όπως και τους κατοίκους της. Τα γυρίσματα έγιναν στη Σάμη, στην Αντίσαμο, στην περίφημη παραλία του Μύρτου και αλλού, ενώ συμμετείχαν και αρκετοί Έλληνες ηθοποιοί όπως οι Ειρήνη Παππά, Κατερίνα Διδασκάλου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, κ.ά.