2 κλήσεις την ημέρα στη Γραμμή SOS 1056 που αφορούσαν

– Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις λόγω χρήσης διαδικτύου

– Ηλεκτρονικό εκφοβισμό

– Διαδικτυακές Σεξουαλικές Επιθέσεις

Εκπαιδεύσεις σε 3.998 μαθητές / μαθήτριες – 1.363 γονείς – 80 εκπαιδευτικούς μέσω Δράσεων Πρόληψης

“Be Kind, or be gone”: Δείτε το SPOT των μαθητών-εθελοντών του YouSmile για τα μηνύματα μίσους ΕΔΩ https://youtu.be/ Watxm2q0mDE

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Μαθητικό Δίκτυο YouSmile του Οργανισμού, με αφορμή την 8η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία κοινή εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης των παιδιών και των κηδεμόνων τους πάνω στο κρίσιμο θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκπομπή, κατά τη διάρκεια της οποίας το επιστημονικό προσωπικό και οι YouSmilers, θα παρουσιάσουν τους λόγους που η ηλεκτρονική ζωή των παιδιών δεν είναι ανέμελη, καθώς και τους κινδύνους που καραδοκούν. Η εκπομπή θα προβληθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο https://youtu.be/MM0qMXQaKZc

Οι μαθητές-εθελοντές YouSmilers, και μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του Οργανισμού, τη φετινή επέτειο προκρίνουν το θέμα της ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας άμεσα και ξεκάθαρα το δικό τους μήνυμα σε κάθε συνομήλικο έφηβο: Bekind, orbegone, με «όπλο» τους την ευγένεια υπενθυμίζουν σε κάθε παιδί που δέχεται σχόλια μίσους ότι ποτέ δε φταίει εκείνο για αυτό που βιώνει, δεν είναι μόνο και οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ζητήσει βοήθεια στη Γραμμή 1056 ή το CHAT 1056 του Οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού», 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και ανώνυμα.

Βάσει των στατιστικών στοιχείων για το 2021:

Τα δεδομένα αυτά που καταγράφηκαν από τη Γραμμή SOS1056 μαρτυρούν ότι το 2021 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κάθε μέρα χειρίστηκε τουλάχιστον 2 υποθέσεις «προβληματικής» διαδικτυακής συμπεριφοράς των παιδιών.

Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις λόγω χρήσης διαδικτύου – Ένας μεγάλος όγκος κλήσεων προερχόταν από τους γονείς, οι οποίοι λόγω της άγνοιας του διαδικτύου, αλλά και πραγματικών δεδομένων , έρχονταν σε σύγκρουση με τα παιδιά τους για θέματα διαδικτύου και οριοθέτηση ς της χρήσης του. Αυτές οι συγκρούσεις έπαιρναν πολύ μεγάλες διαστάσεις , με αποτέλεσμα ,τόσο οι γονείς , όσο και κάποια παιδιά να καλούν στη 1056 ζητώντας συμβουλές για το πώς να χειριστούν αυτή τη δύσκολη συνθήκη που βίωναν στο σπίτι τους με αφορμή το διαδίκτυο.

– , θέματα διαδικτύου και ς , ,τόσο , όσο και Ηλεκτρονικός εκφοβισμός – Μία πάρα πολύ μεγάλη κατηγορία κλήσεων , είτε στη Γραμμή 1056 , είτε στο CHAT 1056 , ήταν από τα ίδια τα παιδιά .Π αιδιά , τα οποία, κυρίως την περίοδο της πανδημίας και του υποχρεωτικού περιορισμού στο σπίτι, χρησιμοποίησαν αποκλειστικά το διαδίκτυο για τη μεταξύ τους επικοινωνία. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη το διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε για επικοινωνία και τελικά μεγέθυνε προβλήματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Δεν ήταν λίγα τα παιδιά που βίωσαν την απομόνωση, τον χλευασμό , καθώς και απειλές μέσα στο διαδίκτυο , με τη συμμετοχή και άλλων παιδιών να παρακολουθούν όλο αυτό που συμβαίνει, ενισχύοντας τη συμπεριφορά αυτού που εκφοβίζει ηλεκτρονικά, ηθελημένα ή όχι.

– , , , .Π , διαδίκτυο επικοινωνία τελικά μεγέθυνε Δεν ήταν λίγα τα που τον χλευασμό καθώς και , με τη συμμετοχή και άλλων παιδιών να παρακολουθούν όλο αυτό που συμβαίνει, ενισχύοντας τη συμπεριφορά αυτού που εκφοβίζει ηλεκτρονικά, ηθελημένα ή όχι. Διαδικτυακές Σεξουαλικές Επιθέσεις – Μια τρίτη, πολύ επικίνδυνη κατηγορία κλήσεων είχε να κάνει με τις διαδικτυακές σεξουαλικές επιθέσεις που βίωσαν τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο, και γιγαντώθηκε μέσα στην περίοδο της πανδημίας και του υποχρεωτικού περιορισμού μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά ανταλλάσσουν φωτογραφίες και μηνύματα ερωτικού περιεχομένου μεταξύ τους, και αργότερα αυτό το υλικό χρησιμοποιείται για να τα απειλήσουν, να τα εκβιάσουν ή ακόμη και για να τα διαπομπεύσουν στο ηλεκτρονικό κοινωνικό σύνολο που μετέχουν και τα ίδια.

Αναμφισβήτητα, το διαδίκτυο εκτός από κινδύνους έχει και πολλά οφέλη. Για τον λόγο αυτό, δεν χρειάζεται να το δαιμονοποιούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να εκπαιδευτούν, τόσο οι γονείς, όσο και τα ίδια τα παιδιά στη σωστή και ασφαλή χρήση του.Η απαγόρευση της πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν είναι η λύση. Λύση είναι να θωρακίσουμε τα παιδιά μας με γνώσεις, ώστε να αποφύγουν κάποια επικίνδυνη συνομιλία.

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέτει στη διάθεση όλης της κοινωνίας δράσεις και υποδομές, όπως είναι:

η λειτουργία της «Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056»,

η λειτουργία της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000»,

η λειτουργία της «Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης για παιδιά 116111» (όλες οι Γραμμές είναι διασυνδεδεμένες με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας),

οι παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούνται στα σχολεία και ανά την Ελλάδα μέσα από το Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»,

η λειτουργία της Ακαδημίας Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Smile Academy – μία Ακαδημία με φυσική και ψηφιακή παρουσία, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων ζωής και συνηθειών από μικρούς και μεγάλους. Δηλώστε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/ K2XrRGx6on8Cyhyq7

K2XrRGx6on8Cyhyq7 το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο YOUSMILE το οποίο δίνει το βήμα σε μαθητές εθελοντές ώστε να ακουστεί η φωνή τους,

το νέο καινοτόμο Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο Κορωπί, ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να φιλοξενήσει δράσεις με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη, τόσο δεξιοτήτων ζωής, όσο και πρακτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε παιδιά, νέους, ενήλικες αλλά και φοιτητές και επαγγελματίες.

Με την παρουσία του τίμησε την Εκδήλωση ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., κύριος Βασίλης Παπακώστας, ο οποίος αναφέρθηκε ενδελεχώς στα βασικούς πρωταγωνιστές του κυρβενοεγκλήματος στις μέρες μας, τονίζοντας «“Το Χαμόγελο του Παιδιού” αποτελεί έναν φορέα που συνεργάζεται αρμονικά, και επί σειρά ετών, με την Ελληνική Αστυνομία, και ιδιαίτερα με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μία συνεργασία ουσίας, άμεσης επικοινωνίας και ανατροφοδότησης πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, και ιδιαίτερα προς όφελος της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας των παιδιών. Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο, είναι μία διαρκής διαδικασία στην οποία αξίζει να επενδύσουμε. Χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία ενημέρωσης, ειδικά από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία, όπως “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και ευχόμαστε καλή συνέχεια στις εργασίες της εκδήλωσης αυτής».

Ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επεσήμανε τα σημαντικά οφέλη που έχει η τεχνολογία και συγκεκριμένα το διαδίκτυο, ωστόσο, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, και στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, οι διαδικτυακοί κίνδυνοι για τα παιδιά είναι μεγάλοι, και πολλές φορές καταστροφικοί για την πορεία της ζωής τους, μεταφέροντας την αγωνία κάθε γονιού ή κηδεμόνα που σήμερα μεγαλώνει ένα παιδί«Αλήθεια, πόση ασφάλεια έχουν τα παιδιά μας που πλοηγούνται μέσα σε έναν κυκεώνα πληροφοριών και δυνατοτήτων που τους παρέχει το διαδίκτυο; Πρόκειται για ένα ερώτημα που μας απασχολεί όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, όλους όσοι νοιαζόμαστε για τα παιδιά. Ένα ερώτημα που στην καθημερινότητα του “Χαμόγελου”, δυστυχώς, βλέπουμε πως έχει πολλές παραμέτρους. Τα τελευταία χρόνια, ζούμε τη φρίκη της έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο. Παιδιά που σε κάποιες περιπτώσεις παρασύρονται σε μία αυτοκαταστροφή, εξαιτίας της μη ωριμότητάς τους, της έντασης που φέρουν μέσα τους, της διάθεσης για περιπέτεια που τα οδηγεί σε ριψοκίνδυνες πράξεις, τόσο στην πραγματική, όσο και στην πλασματική ζωή του διαδικτύου. Πολλά και έντονα περιστατικά με φυγές κοριτσιών που πέφτουν στην παγίδα κάποιων επιτήδειων στο διαδίκτυο με την υπόσχεση μίας καλύτερης ζωής, παιδιά που έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης και εκβιασμού, παιδιά που εξέφρασαν αυτοκτονικό ιδεασμό, με κάποια από αυτά να δίνουν τέλος στη ζωή τους. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητα ασφαλής.“Το Χαμόγελο του Παιδιού” είναι σε σταθερή συνεργασία με τη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η οποία είναι η πλέον αρμόδια και αποτελεσματική υπηρεσία να διαχειρίζεται ανάλογες υποθέσεις.Καλέστε μας στη Γραμμή 1056, έχουμε ανθρώπους της τεχνολογίας κοντά μας, επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν συμβουλευτικά σε τέτοια θέματα, και κυρίως τους εξειδικευμένους ψυχολόγους μας που ξέρουν πολύ καλά πώς χειριστούν την καθημερινότητα των παιδιών. 24 ώρες το 24ωρο είμαστε εδώ για ένα παιδί που μας χρειάζεται, για έναν γονιό ή έναν εκπαιδευτικό που ανησυχεί».

Ο κ. Στέφανος Αλεβίζος, Ψυχολόγος και Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης, του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απαρίθμησε τους διαδικτυακούς κινδύνους, καταλήγοντας «Σε όλα αυτά τα παιδιά είμαστε δίπλα τους, σε όλους αυτούς τους γονείς είμαστε δίπλα τους. Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο είναι πολλοί. Η ανέμελη ηλεκτρονική ζωή δεν υπάρχει. Το διαδίκτυο έχει μία μονιμότητα και μία ταχύτητα που πολλές φορές δεν είναι ελέγξιμη. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να τους εξηγούμε τους κινδύνους του διαδικτύου και σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος κίνδυνος ή ανησυχία, πάντα να το μοιραζόμαστε με ανθρώπους και με Φορείς που μπορούν να μας βοηθήσουν. Η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 είναι δίπλα σας. Γονείς και εκπαιδευτικοί μπορείτε να μας καλέσετε και να βρείτε μία λύση στο πρόβλημά σας».

