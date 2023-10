Το αυγό στη διατροφή του παιδιού: Μπορεί να τρώει κάθε μέρα και από ποια ηλικία;

Τα αυγά είναι θρεπτικά, πλούσια σε βιταμίνες. Ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες κατά γενική ομολογία υγιεινές τροφές καθώς εκτός από ποιοτικές πρωτεΐνες και ωφέλιμα λιπαρά, περικλείει στο μικρό του μέγεθος πληθώρα σημαντικών συστατικών, όπως η βιταμίνη D, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, το σελήνιο, το ιώδιο και η χολίνη.

Πρωτεΐνες

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα αυγά ανήκουν στην κατηγορία τροφίμων με την υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μαζί με τα θαλασσινά, το κοτόπουλο, τους ξηρούς καρπούς και το κόκκινο κρέας. Τα παιδιά ηλικίας 1 με 3 ετών χρειάζονται 13 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρας, ενώ στην ηλικία των 4 με 8 η ποσότητα αυτή αυξάνεται στα 19 γραμμάτια την ημέρα. Στην προεφηβεία (παιδιά 9 έως 13 ετών) η ημερήσια προτεινόμενη ποσότητα πρωτεΐνης ανέρχεται στα 34 γραμμάρια.

Από ποια ηλικία τα παιδιά μπορούν να τρώνε αυγό;

Συστήνεται από τον 10ο μήνα ζωής, το παιδί να ξεκινά να καταναλώνει τον κρόκο πρώτα μόνο και μετά τους 12 μήνες και το ασπράδι.

Είναι σημαντικό το αυγό να είναι πάντα καλά βρασμένο, σφιχτό και όχι μελάτο για να αποφύγουμε τυχόν μόλυνση από το μικρόβιο της σαλμονέλας.Το ξεκινάτε αργά και σταδιακά αυξάνοντας από μισό κουταλάκι, ώστε αν παρουσιάσει αλλεργία να μην είναι πολύ έντονη.

Πόσα αυγά είναι καλό να τρώει ένα παιδί ανά εβδομάδα;

Γενικά οι παιδίατροι συστήνουν για παιδιά μικρότερα των 2 χρόνων, τα 3 έως 5 αυγά την εβδομάδα. Μετά τα 2 χρόνια που ξεκινά φυσιολογικά η διαδικασία της αθηρωμάτωσης στον ανθρώπινο οργανισμό, ίσως χρειαστεί μια σχετική προσοχή κυρίως σε παχύσαρκα ή υπέρβαρα παιδιά με υπερχοληστερολαιμία που οφείλεται πρωτίστως στην κακή ποιότητα διατροφής ή και σε γενετικούς παράγοντες (ιστορικό).

Εκεί συστήνεται ως πιο ορθή η κατανάλωση 2-3 ολόκληρων αυγών την εβδομάδα.

Φυσικά, υπάρχει και η άποψη ειδικών σύμφωνα με την οποία ένα παιδί που έχει μια ισορροπημένη διατροφή, δεν υπερβάλλει με τη χοληστερόλη και τα κορεσμένα λίπη από άλλες πηγές πρωτεΐνης μπορεί να τρώει αυγά κάθε μέρα, εάν το επιθυμεί.

Ομελέτα

Ο πιο απλός και εύκολος τρόπος, πλην του βραστού, για να φάνε τα παιδιά αυγό είναι η ομελέτα. Αποφύγετε τα καρυκεύματα, το αλάτι και το πιπέρι και συνοδεύστε τη με τυρί χωρίς πολλά λιπαρά.

Εάν χρησιμοποιείτε αντικολλητικό τηγάνι, δεν χρειάζεστε λάδι. Διαφορετικά προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Μαγειρεύετε σε μέτρια χαμηλή φωτιά για 1 λεπτό και αναποδογυρίζετε από την άλλη πλευρά. Μαγειρέψτε για άλλο 1 λεπτό και η ομελέτα είναι έτοιμη. Για μωρά 9 μηνών και πάνω κόψτε την ομελέτα σε μικρά κομμάτια.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε κι άλλες συνταγές με αυγά, κατάλληλες για μωρά ενός έτους και νήπια.