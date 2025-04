Ο οργανισμός μας « Συνέργειες για την κοινωνική ευημερία – Well Grow», με έδρα τα Τρίκαλα, συμμετείχε σ’ αυτό το Ανοιχτό Εργαστήριο του PeakED, μεταφέροντας πληροφορίες και απόψεις για τον ρόλο και την κρισιμότητα του ορεινού όγκου της περιοχής μας και αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις από αυτή τη συμμετοχή.

Από τις 10 έως τις 14 Μαρτίου 2025, ο οργανισμός “Desert Bloom” φιλοξένησε το έργο PeakED στην Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκε “PeakED Living Lab”. Το “Ανοιχτό Συμμετοχικό Εργαστήριο PeakED”, που αποτελεί μέρος του έργου “Environmental Involvement and Education for Young Entrepreneurs and Volunteers Project (PeakED)”- 2023-1-EL02-KA220-YOU-000159297, συγκέντρωσε διεθνείς και τοπικούς συμμετέχοντες με στόχο την εξερεύνηση της δυνατότητας διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων μέσα από την αλληλεπίδραση με την πολιτιστική κληρονομιά των τοπικών πληθυσμών. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των Βεδουίνων, οι οποίοι μοιράστηκαν τις γνώσεις και την παράδοσή τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.

Τοπικές Πρωτοβουλίες και Οικολογική Δράση

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μελετήθηκαν περιβαλλοντικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη διατήρηση και την τοπική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Συνεταιριστική Ένωση Γυναικών Disi στο Wadi Rum, όπου οι Βεδουίνες προωθούν την οικονομική ενδυνάμωση, την αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν με τις τοπικές γυναίκες στη φύτευση απειλούμενων ιθαγενών δέντρων, όπως η Ghadha και η αψιθιά, ενισχύοντας τις προσπάθειες καταπολέμησης της απερήμωσης. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων, αποκαλύφθηκε ο κρίσιμος ρόλος των βουνών στη διατήρηση των υδάτινων πόρων και των φαρμακευτικών φυτών. «Κάθε βουνό κουβαλάει μια ιστορία και κάθε φυτό έχει έναν σκοπό», δήλωσε ένα από τα μέλη του συνεταιρισμού.

Η Βιωσιμότητα στο Επίκεντρο

Το PeakED Living Lab επιδιώκει να διαμορφώσει ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο θα ενσωματώνει την τοπική γνώση στις παγκόσμιες προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος. Με τη σύζευξη της επιστημονικής έρευνας και της παραδοσιακής σοφίας, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων στις ορεινές περιοχές.

Σχετικά με το PeakED

Το έργο PeakED είναι μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζεται από την Innovation Hive, Ελλάδα, σε συνεργασία με τους εταίρους: Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Λάρισας Α.Ε. – ΑΕΝΟΛ (Ελλάδα), Balkan Bridge EOOD (Βουλγαρία), Συνέργειες για την Κοινωνική Ευημερία – WELL GROW (Ελλάδα), DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Πολωνία) και Desert Bloom for Training and Sustainable Development (Ιορδανία).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://peaked.erasmus.site/

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά.

Άρης Μάντζιος

Πρόεδρος Well Grow