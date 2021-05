Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ “Integration of Young Adults into labor market through Cultural Heritage”.

Στα πλαίσια του προγράμματος διοργανώνουμε την Πέμπτη 27/05/2021 και ώρα 20:00-21:00 μια διαδικτυακή συνάντηση όπου θα συνεργαστούμε σε ομάδες για να δημιουργήσουμε το δικό μας διεθνές Coffee Shop (καφετέρια), παίρνοντας στοιχεία από την πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει για τις συμμετέχουσες χώρες: https://virtualcafe.aketh.gr/.

Πρόκειται να συναντηθούμε για μια ώρα, να γελάσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να εκφραστούμε δημιουργικά. Στο τέλος θα γίνει κλήρωση και η τυχερή ομάδα θα έχει την ευκαιρία να λάβει εδέσματα και άλλες παραδοσιακές λιχουδιές από τη Λιθουανία, αξίας 50€!

Για όσους νέους, ηλικίας 18-30 ενδιαφέρονται, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην ακόλουθη αίτηση: