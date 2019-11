Tο 2ο ΓΕΛ Τρικάλων στη Βάρνα-Βουλγαρία με το πρόγραμμα ERASMUS +2018

To 2Ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων βρέθηκε στην Βάρνα , Βουλγαρία απο 20/10/2019 έως 26/10/2019 για την πέμπτη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ KA229 που έχει θέμα «EnhancingActiveCitizenshipThroughDEBATE”.

Tο πρόγραμμα που υλοποιείται στο σχολείο μας για δεύτερη συνεχή χρονιά δίνει την δυνατότητα να φέρει σε επαφή μαθητές και καθηγητές από την Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα και Πολωνία, να συνεργαστούν και να εμπλακούν μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού ,να αποκτήσουν και να αυξήσουν δεξιότητες που αφορούν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα ενός ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.Μέσω της εμπειρίας των DEBATE μαθητές και καθηγητές θα δημιουργήσουν καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, θα συζητήσουν θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέσα σε ένα ασφαλές, πολυπολιτισμικό περιβάλλον και θα προσπαθήσουν να εντάξουν τον επιχειρηματολογικό διάλογο στα Σχολικά Προγράμματα Σπουδών προσφέροντας έτσι την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την εκπαίδευση.Με την βοήθεια μίας Συμβούλου σε θέματα debateαπό την Σλοβενία –μία χώρα με τεράστια εμπειρία στον δημόσιο λόγο μέσα στην σχολική εκπαίδευση- αυτά τα δύο χρόνια θα διοργανωθούν διαγωνισμοί debate(tournament) ανάμεσα στους μαθητές όλων των χωρώνπάνω σε θέματα όπως ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΓΕΝΟΣ/ΦΥΛΑ , ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Τα debateσαν εργαλείο εκπαίδευσης είναι σχετικά καινούργιο φαινόμενο αν και στην πραγματικότητα χρονολογείται από τις μέρες του Σωκράτη (470-399 πΧ). Ο μεγάλος φιλόσοφος συνήθιζε να κάθεται στους κήπους ή να κάνει περίπατο με τους μαθητές του κάνοντας συζητήσεις και χρησιμοποιώντας ερωτήσεις του τύπου «Γιατί το νομίζεις αυτό, είσαι βέβαιος, τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό» δημιουργώντας ρτην γνωστή Σωκρατική Μέθοδο (elenchus).Η μέθοδος των debateέχει προχωρήσει λίγο παρακάτω. Οι μαθητές προετοιμάζονται πάνω σε ένα θέμα ανεξάρτητα άν συμφωνούν ή όχι και με ευγένεια και επιχειρήματα υποστηρίζουν την άποψή τους.’Ετσι οι μαθητές αναπτύσουν ικανότητες ρητορικής , υποστηρίζουν την αποψή τους μπροστά σε κοινό, αναπτύσουν συνεργασία με άλλους μαθητές από διαφορετικές χώρες και όλα αυτά σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μεθοδολογία.

Κατά την 5η Συνάντηση του προγράμματος, η Διευθύντρια Asya Chilingiryan του σχολείου της Βάρνας,High School of Natural Sciences “Academician Metodiy Popov”,η συντονίστρια του προγράμματος NataliaPamukovaκαι οι καθηγητές και μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μας ετοίμασαν μία ζεστή και υπέροχη υποδοχή. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες και βίωσαν την φιλοξενία, τον τρόπο ζωής και της συνήθειες τουΒουλγαρικού λαού. Μέσα σε μία εβδομάδα μαθητές και καθηγητές έκαναν ακόμα πιο δυνατούς τους δεσμούς φιλίας , συνεργασίας , σεβασμού μιας και το πρόγραμμα διανύει τον δεύτερο χρόνο υλοποιησής του. Ο διμερής Διαγωνισμός των DEBATEέγινε μέσα σε κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας με τους μαθητές να χρησιμοποιούν τον δημόσιο λόγο με σεβασμό προς τους συνομιλητές τους επιχειρηματολογώντας στην Αγγλική Γλώσσα πάνω στα ακόλουθα motions : 1.Η ελευθερία του λόγου πρέπει ή δεν πρέπει να έχει περιορισμούς 2. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός(cyberbullying) είναι ή δεν είναι πιο επικίνδυνος από τον παραδοσιακό εκφοβισμό (facetofacebullying). Η Μικτήομάδα με μαθητές από διαφορετικές χώρες που συγκροτήθηκαν σε ομάδα πήρε την πρώτη θέση και αν και η ομάδα της χώρας μας δεν πήρε κάποια διάκριση δέχτηκε τους επαίνους και τα συγχαρητήρια όλων για την μαχητικότητά τους, για το ήθος τους καθώς και το πνεύμα συνεργασίας με τους άλλους μαθητές.

Ομως η επισκεψή μας στην Βάρνα δεν ήταν μόνο debate. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί επισκεφτήκαμε πολιτιστικούς χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO .Hεπίσκεψη στο Ivanovoμε τις εκκλησίες του 14ου αιώνα πάνω στους βράχους (προστατευμένη περιοχή από την UNESCO), η επίσκεψη και ξενάγηση στην πανέμορφη πόλη της Ruseδίπλα στον Δούναβη καθώς και η επίσκεψη στην πανέμορφη πόληNessebar που το ιστορικό της κέντρο είναι κάτω από την προστασία της Unesco ήταν για μας μια εμπειρία που δεν θα την ξεχάσουμε. Η φιλοξενία των Βούλγαρων ήταν εξαιρετική, γευτήκαμε παραδοσιακά τοπικά φαγητά, χορέψαμε και τραγουδήσαμε χορούς και τραγούδια από όλες τις χώρες και γενικά περάσαμε υπέροχες στιγμές απολαμβάνοντας την συνέχεια του προγράμματος δημιουργώντας ακόμη πιο δυνατούς δεσμούς και φιλίες.

Η Eλληνική ομάδα αποτελούνταν από τους εξής μαθητές: 1.Ιωάννα Ζάχου 2. Κωνσταντίνα Κίττου 3. Αντωνία Σαριγγαλά 4. Ιφιγένεια Τοζάρου και 5. Δήμητρα Τσούλη (η οποία αναδείχτηκε πρώτη debater στην ομάδα μας οι οποίοι μας έκαναν περήφανους με το ήθος τους, την ευγενική τους συμπεριφορά, την στάση τους απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες και στους συνοδούς αλλά και με την αγωνιστικότητα που έδειξαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Τα παιδιά μας μέσα σε λίγο χρόνο προετοιμασίας και θυσιάζοντας πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους κατάφεραν για ακόμη μια φορά να μας προσφέρουν υπέροχες στιγμές. Θα θέλαμε μέσα από την καρδιά μας να τους δώσουμε συγχαρητήρια τόσο στους ίδιους όσο και στους γονείς τους και ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσουμε δημόσια που μας τους εμπιστεύτηκαν. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον Διευθυντή μας Πέτρο Τζίμα που μας στηρίζει μέ όλες του τις δυνάμεις στο πρόγραμμα αυτό καθώς αυτή την φορά με την ενεργή συμμετοχή του στην μετακίνηση στην Βάρνα συνέβαλλε κατά πολύ στην επιτυχία της και το Σύλλογο Διδασκόντων του 2 ΓΕΛ Τρικάλων για τη βοήθεια τους και την ανοχή τους.

Η ομάδα των καθηγητών αποτελούνταν από τον Πέτρο Τζίμα (Διευθυντή του σχολείου)την Ζωή Περιστέρη (Συντονίστρια του Προγράμματος), την Ασημίνα Πέτσα (Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας ) οι οποίες κατάφεραν με την συνεργασία τους και τον σεβασμό τους στην ομάδα να δημιουργήσουν κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας στους μαθητές μας.

Εμπειρίες των μαθητών

1.Ήταν ένα διάλειμμα της καθημερινότητας που μας τόνωσε συναισθηματικά μέσα από νέες φιλίες, όμορφα μέρη και στιγμές που θα θυμόμαστε για πάντα.(Ιωάννα Ζάχου)

Από αυτήν την εβδομάδα αποκόμισα μόνο θετικά συναισθήματα, γνώρισα ανθρώπους που θα μου μείνουν αξέχαστοι και επισκέφτηκα μοναδικά μέρη στα οποία δεν θα είχα την ευκαιρία να βρεθώ. Ήταν μια εμπειρία ζωής και ευχαριστούμε όλες μας τους καθηγητές μας γι’ αυτό.(Κωνσταντίνα Κίττου )

3.Μέσα από το Erasmus μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούρια παιδιά από πολλές χώρες, να δημιουργήσουμε φιλίες, να ταξιδέψουμε και να ζήσουμε αξέχαστες στιγμές. Από τις καλύτερες εβδομάδες της ζωής μας.(Αντωνία Σαριγγαλά)

4.Ήρθαμε σε επαφή με νέους πολιτισμούς, κουλτούρες και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι αναπτύξαμε ισχυρές φιλίες με φανταστικά άτομα που δεν θα γνωρίζαμε ποτέ. Εξελίξαμε το επίπεδο των αγγλικών μας μέσω δραστηριοτήτων και αντιληφθήκαμε το τεράστιο κέρδος αυτής της εκδρομής.(Ιφιγένεια Τοζάρου)

5.Μέσω αυτού του προγράμματος γνώρισα αληθινούς ανθρώπους και κατάλαβα ότι στην φιλία δεν παίζει ρόλο η καταγωγή, η θρησκεία και η γλώσσα. Μάθαμε να ζούμε σε ένα δείγμα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που μας πρόσφερε πολλά.(Δήμητρα Τσιούλη)

‘ Without freedom of thought there can be no such thing as wisdom; and no such thing as public liberty, without freedom of speech.”Benjamin Franklin. (Χωρίς την ελευθερία του λόγου δεν θα υπήρχε σοφία, ούτε θα υπήρχε δημόσια ελευθερία χωρίς την ελευθερία του λόγου).

Οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος

Τζίμας Πέτρος Διευθυντής

Περιστέρη Ζωή Συντονίστρια

Πέτσα Ασημίνα Μέλος

Οι συμμετέχοντες μαθητές