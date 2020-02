Το 2ο ΕΠΑΛ σε συνάντηση κατάρτισης προσωπικού στο Παλέρμο της Σικελίας

Το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων συμμετείχε σε επιμορφωτική συνάντηση στο Παλέρμο της Ιταλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies». Η συνάντηση κατάρτισης του προσωπικού διοργανώθηκε από το CNR και το FabLAb of Palermo APS.

Η επιμόρφωση ξεκίνησε τις δύο πρώτες μέρες στον οργανισμό «Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)» και συγκεκριμένα από το ερευνητικό ινστιτούτο του CNR με ονομασία «Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD)».

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ITD) λειτουργεί στη Γένοβα και στο Παλέρμο και απασχολεί περισσότερους από 40 ερευνητές. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του ινστιτούτου αφορούν πεδία όπως «Εκπαιδευτικά καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα», «Ενσωμάτωση της τεχνολογίας ενισχυμένης μάθησης σε οργανισμούς» και «Νέες δεξιότητες για την κοινωνία της γνώσης» και επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη δοκιμή νέων μορφών περιβαλλόντων μάθησης και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.

Το θέμα της επιμόρφωσης ήταν η επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality -AR) και πως εντάσσεται σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν διάφορα λογισμικά για τον σχεδιασμό μιας AR εφαρμογής και επιμορφώθηκαν πάνω στην εφαρμογή που σχεδίασε το CNR για να χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Τις επόμενες μέρες η επιμόρφωση συνεχίστηκε στον οργανισμό FabLAb (fabrication laboratory) of Palermo APS πάνω στην 3D εκτύπωση.

Στο πλούσια τεχνολογικά εξοπλισμένο εργαστήριο, οι εκπαιδευτικοί έμαθαν για την Ψηφιακή Βιομηχανία, για τα λογισμικά της τρισδιάστατης εκτύπωσης και σχεδίασαν και εκτύπωσαν το δικό τους τρισδιάστατο μοντέλο.

Την τελευταία ημέρα έγινε επίσκεψη στο Ιταλικό σχολείο «Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Girolamo Caruso» στην πόλη Άλκαμο της Σικελίας – ένα σχολείο πρωτοπόρο στην εφαρμογή της ρομποτικής, της επαυξημένης πραγματικότητας και της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους και στα εργαστήρια του σχολείου, να γνωρίσουν καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ιταλία και να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και ιδέες με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους παρακάτω έξι οργανισμούς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα:

– Siauliu Didzdvario gimnazija (Λιθουανία)

– UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI (Ρουμανία)

– CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Ιταλία)

– FabLab Palermo APS (Ιταλία)

– Varnenska morska gimnazia «Sv. Nikolai Chudotvorec» (Βουλγαρία)

– 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Ελλάδα)

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στη Βάρνα της Βουλγαρίας

Στη συνάντηση της Σικελίας, το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Παπαναστασίου Θεόφιλος και Νταϊλιάνης Νικόλαος.