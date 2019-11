Την ποιότητα των υδάτων του Ληθαίου «μετρά» ο Δήμος Τρικκαίων

Μια νέα, καινοτόμα δράση υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων από κοινού με το Ελληνικό Κέντρο

Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ): παρακολουθεί την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων

του στολιδιού των Τρικάλων, του Ληθαίου ποταμού. Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο με

τίτλο «Ανοιχτή υποδομή Internet of Things για online υπηρεσίες περιβάλλοντος (Open

ELIoT)», που υλοποιεί ο Τομέας Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με τις

εταιρείες «Δ. Αργυρόπουλος και Συνεργάτες» και «Ex-Machina».

Ουσιαστικά πρόκειται για αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και ανάλυσης των

περιβαλλοντικών παραμέτρων στα επιφανειακά ύδατα. Και μάλιστα, με την τεχνολογία του

Internet of Things, δηλαδή του διαδικτύου της επόμενης γενιάς (Διαδίκτυο των

Αντικειμένων). Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη και

οικονομικά βιώσιμη λύση για το συγκεκριμένο έργο.

Οι ερευνητές επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ μαζί με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Τρικκαίων

κ. ΓΗ/ Χρυσόμαλλο, εγκατέστησαν τον σταθμό μέτρησης στη γέφυρα Γκίκα. Τα συστήματα

που διαθέτει ο σταθμός, «μετρούν» αγωγιμότητα νερού, επίπεδα οξυγόνου νερού, στάθμη

(δείκτες πρόβλεψης υπερχείλισης) και θερμοκρασία. Στη συνέχεια μεταφέρονται σε on line

πλατφόρμα, για επεξεργασία και ανάλυση. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι ελεύθερη σε κάθε

πολίτη, από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (trikalacity.gr) από την ερχόμενη

εβδομάδα, μαζί με τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ποιότητας νερού που

παρέχει ο Δήμος Τρικκαίων.

Με τη συνεργασία αυτή ο Δήμος Τρικκαίων κάνει το πρώτο βήμα για να έχει εικόνα της

ποιότητας και της ποσότητας του νερού στον Ληθαίο. Ετσι, θα μπορεί, σε επόμενη φάση,

αφ’ ενός να αυξήσει τους σταθμούς μέτρησης αφ’ ετέρου να χρησιμοποιήσει την

επιστημονική πληροφορία για περαιτέρω δράσεις που θα αποσκοπούν στην προστασία του

Ληθαίου ποταμού.

Επομένως, σε συνδυασμό με την επικείμενη αναδιαμόρφωση – ανάπλαση του ποταμού,

αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο το σημείο αναφοράς για όλους, ο Ληθαίος ποταμός των

Τρικάλων.

*Το πρόγραμμα του ΕΛΚΕΘΕ χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της Δράσης «‘Ερευνώ

– Δημιουργώ – Καινοτομώ».

