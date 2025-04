Το μέλος φάντασμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά μυστήρια: Πώς μπορεί κάποιος να νιώθει ένα χέρι που έχει ακρωτηριαστεί εδώ και καιρό;

Οι επιστήμονες κατάφεραν να ενεργοποιήσουν νευρικές ενώσεις στο δέρμα ενός ακρωτηριασμένου χεριού, οι οποίες εγείρουν τις θερμικές αισθήσεις, όπως είναι το κρύο και το ζεστό.

Προσαρμόζοντας το υπάρχον προσθετικό χέρι και την υποδοχή (του προσθετικού χεριού) ενός ασθενούς με αισθητήρες και «θερμόδους» ή μικρές συσκευές που μπορούν να αλλάζουν τη θερμοκρασία, τοποθετημένες σε αυτές τις νευρικές ενώσεις-κλειδιά, επέτρεψε σε αυτόν να διακρίνει το ζεστό από το κρύο –όχι επειδή του το επέτρεπε το προσθετικό του, αλλά επειδή το μέλος φαντασμά του μπόρεσε να το ανιχνεύσει.