Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, γαμπρό, αδελφό και θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡ. ΛΑΓΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 55
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
Χριστίνα Κολέτσιου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Βασιλική Λαγού
Ελευθέριος Λαγός
Περικλής Λαγός
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Βασιλική Λαγού
Ηλίας και Ελευθερία Κολέτσιου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή
2) Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς
3) Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
