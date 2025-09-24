Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, γαμπρό, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΡ. ΛΑΓΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 55

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

Χριστίνα Κολέτσιου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Βασιλική Λαγού

Ελευθέριος Λαγός

Περικλής Λαγός

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Βασιλική Λαγού

Ηλίας και Ελευθερία Κολέτσιου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 25 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή

2) Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς

3) Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .