Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, θεία & αδερφή

ΕΥΑΓΓΕΛΗ ( ΛΙΤΣΑ) ΚΟΥΤΑΛΙΔΑ

ΕΤΩΝ 55

Κηδεύουμε την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Αυγούστου 2025 & Ώρα:6:00μ.μ

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παλαιομονάστηρου.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της από την εκκλησία

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Μαγκούτης

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Βάνα Μαγκούτη & Κωνσταντίνος Γουζέλης

Αθανασία –Ραφαέλα Μαγκούτη

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 27/8/2025 & ΩΡΑ: 5:30Μ.Μ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ.24450 41423 & 6947429226 ΜΟΥΖΑΚΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ