Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, θεία & αδερφή
ΕΥΑΓΓΕΛΗ ( ΛΙΤΣΑ) ΚΟΥΤΑΛΙΔΑ
ΕΤΩΝ 55
Κηδεύουμε την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Αυγούστου 2025 & Ώρα:6:00μ.μ
Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παλαιομονάστηρου.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της από την εκκλησία
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης Μαγκούτης
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Βάνα Μαγκούτη & Κωνσταντίνος Γουζέλης
Αθανασία –Ραφαέλα Μαγκούτη
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 27/8/2025 & ΩΡΑ: 5:30Μ.Μ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλ.24450 41423 & 6947429226 ΜΟΥΖΑΚΙ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
