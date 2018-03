Θερινό Σχολείο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στα Τρίκαλα

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την διοργάνωση Θερινού Σχολείου στα Τρίκαλα, Θεσσαλίας υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων σε δύο περιόδους (28 Μαΐου – 3 Ιουνίου και 4 Ιουνίου – 10 Ιουνίου) με τίτλο FOUNDATION IN AGROFOOD PRINCIPLES AND PRACTICE.

To Θερινό Σχολείο έχει ως στόχο, να προσφέρει μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία μύησης των νέων στη γοητεία, την καινοτομία και τις προκλήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα. Την εβδομάδα, του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στον Αγροδιατροφικό τομέα από αξιόλογους και καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου.

Μια δυναμική πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την Αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξη της νέα γενιάς θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα Θεσσαλίας μια άριστα οργανωμένη πόλη σε μια μοναδική περιοχή της χώρας που συνδυάζει την φυσική ομορφιά και την ανάπτυξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων.

Επιστημονική Υπεύθυνος του προγράμματος είναι η κα Μαρία Καψοκεφάλου Καθηγήτρια στην Διατροφή του Ανθρώπου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών και Διασύνδεσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προωθώντας τη γεωργία ως μια δυναμική και επικερδή δραστηριότητα, θέτοντας ως προτεραιότητα την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στηρίζοντας πρωτοποριακές κι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον Αγροδιατροφικό κλάδο, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα στοχεύσει σε τομείς με μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης και οι οποίοι υπόσχονται την επιτυχή μείωση της ανεργίας των νέων. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στηρίζοντας την προσπάθεια των νέων για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, θα είναι πάντα στο πλευρό τους αρωγός.

Κόστος Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει το κόστος για:

– Ολες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

– Το εκπαιδευτικό υλικό

– Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων των Τρικάλων

– Μετακινήσεις σε τοπικές μονάδες παραγωγής

– Δείπνο κατά την έναρξη και λήξη του προγράμματος

Το πρόγραμμα ΔΕΝ καλύπτει το κόστος για:

– Μετακίνηση ανάμεσα στον τόπο διαμονής των εκπαιδευομένων και στα Τρίκαλα

– Καθημερινά έξοδα διατροφής

Προϋποθέσεις συμμετοχής

– Νέοι έως 30 ετών

– Απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων (ΑΕΙ)

– Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΑΕΙ) στο τελευταίο έτος σπουδών

Στην αίτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται

-Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

– Φωτοτυπία Ταυτότητας

– Βεβαίωση σπουδών για τους τελειόφοιτους και αποδεικτικό του πτυχίου για τους απόφοιτους

– Μία συστατική επιστολή

ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις έως 20 Απριλίου 2018

Εγγραφές : https://goo.gl/forms/bp2lmfokqFXBjAHB2 Γραφείο Διαχείρισης Φυσικού έργου (PMO)

Τηλέφωνο: 210-5294963, 210-5294964, email: agro1@aua.gr