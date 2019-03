«ΘΕΛΩ τη ΓΥΝΑΙΚΑ Ψηλά!!!»-Ποιες γυναίκες βραβεύτηκαν στην ξεχωριστή εκδήλωση για την Γυναικεία Ηγεσία στα Τρίκαλα

Σε μία ιδιαίτερα λαμπερή εκδήλωση με τίτλο «ΘΕΛΩ τη ΓΥΝΑΙΚΑ Ψηλά!!!» βραβεύτηκαν Τρικαλινές με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του ANANTI RESORT με στόχο, όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές, να καταστεί ετήσιος θεσμός και να αναδείξει και να επιβραβεύσει την Γυναικεία Ηγεσία στο χώρο της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, της ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτού του νέου θεσμού ανέλαβαν η Κορίνα Λιούτα Πρόεδρος του Φορέα Κοινωνικής Υποστήριξης «ΘΕΛΩ» και της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Εθελοντισμού, η Βίκυ Παπαγεωργοπούλου Εκδότρια του WHO is WHO «Γυναίκες Ηγέτες» και η Αλεξάνδρα Τάμπου Διευθύντρια Έκδοσης του γνωστού «Trikala Idees».

Τη λαμπρή εκδήλωση παρουσίασε ο κ.Γιώργος Γαμπιεράκης, οποίος προσφάτως ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων στη Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στον πολυδιάστατο ρόλο της σύγχρονης γυναίκας, εξάροντας την ικανότητα της να διακρίνεται εξίσου ικανοποιητικά σε όλους τους τομείς.

Την κριτική επιτροπή στελέχωσαν επίσης 4 εκδότες και ιδιοκτήτες τοπικών ΜΜΕ που ειναι οι κύριοι Χρήστος Πίσσας, Χρήστος Κοντός, Δημήτρης Κρούπης και Γκιάτας Ευάγγελος.

Ανάμεσα στις εξαίρετες βραβευθείσες, Γυναίκα της Χρονιάς αναδείχθηκε η χειρουργός Μαρία Καναρά.

Οι γυναίκες που βραβεύτηκαν

Στην πρώτη εκδήλωση που έγινε χθες οι γυναίκες που βραβεύτηκαν –όλες άξιες στον τομέα τους – ήταν οι παρακάτω:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΣΙΩΛΑ, ΛΥΡΙΚΗ ΣΟΠΡΑΝΟ, ΜΑΕΣΤΡΟΣ

“ Ένα μεγάλο κεφάλαιο στον μουσικό πολιτισμό για τα Τρίκαλα!”.

H μεγάλη προσφορά της στη μουσική και τον πολιτισμό είναι από όλους αδιαμφισβήτητη. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και έλαβε Δίπλωμα Μονωδίας και Μελοδραματικής με Α΄ Βραβείο. Αριστούχος πτυχιούχος Πιάνου, Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης. Καλλιτεχνική Διευθύντρια του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα» και των Μουσικών Συνόλων του από το 1981, και της «Χορωδίας Τρικάλων» από το 1968.

Ο λόγος για την πολυβραβευμένη Τασία Κασιώλα. Ως σολίστ και μαέστρος αποθεώνεται σε μια σειρά ανεπανάληπτων συναυλιών σ’ όλη την Ελλάδα και σε μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα. Καταχειροκροτείται στη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Πολωνία, Ιταλία, Ν. Κορέα και στις ΗΠΑ. Το όραμά της για μια οργανωμένη μουσική εκπαίδευση στην πόλη των Τρικάλων, που θα ενέπνεε τους τρικαλινούς νέους και θα δημιουργούσε ολοκληρωμένους μουσικούς, άρχισε να υλοποιείται ήδη από την πορεία της στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά παίρνει άλλες διαστάσεις με την ίδρυση του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα». Δημιουργεί Μουσικές Σχολές και Τμήματα για πρώτη φορά στην ιστορία της ωδειακής εκπαίδευσης στα Τρίκαλα, ενώ ιδρύει Μουσικά Σύνολα, άγνωστα μέχρι τότε στην πόλη, όπως την Συμφωνική Ορχήστρα Τρικάλων, την Παιδική Συμφωνιέττα, Χορωδία Δωματίου.

Έχουν γράψει για εκείνη: «…μια παλλόμενη μαέστρος με το εφηβικό της σφρίγος αποκατέστησε τη σχέση μας με το ουσιαστικό τραγούδι και την πραγματική ψυχαγωγία. Η χαλκέντερη Αναστασία Κασιώλα, με το μοναδικό πάθος που τη διακρίνει για τη μουσική, αναδεικνύει την χορωδιακή μουσική σε μέγα πολιτιστικό γεγονός…».

Στα «χνάρια» της Τασίας Κασιώλα οι δύο κόρες της, αληθινά διαμάντια.

Καϊμά Ελένη, Η δυναμική Πρόεδρος της Αρωγής Τρικάλων

‘’Στόχος μου τα ίσα δικαιώματα στη ζωή’’

Η Ελένη Καϊμά, κατάγεται από την Οιχαλία Τρικάλων. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι Πρόεδρος στο σύλλογο ατόμων με αναπηρία «Αρωγή» Τρικάλων και μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της ΠΟΜ.ΑΜΕΑ Λάρισας. Η «Αρωγή» είναι για εκείνη η δύναμη να στηρίζει τα άτομα με αναπηρία, και όντας η ίδια …άτομο με αναπηρία, έχει δεσμευτεί ότι θα βρίσκεται στο πλευρό όλων για την ανάδειξη των προβλημάτων και των θεμάτων που απασχολούν το Σύλλογο και τον καθένα ξεχωριστά. Η δυναμική της παρουσία στην κοινωνική ζωή των Τρικάλων δίνει ενα μήνυμα για τα ίσα δικαιώματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα έκφρασης στην δημόσια ζωή. Την ευχαριστούμε για αυτό!

Αμαλία Μακρή, Υπ πωλήσεων & μέτοχος της SpaceSonic.

‘’Μια εταιρία που απογειώνει… το νομό Τρικάλων. Με έδρα την Πηνειάδα κατακτά αγορές σε όλο τον κόσμο’’.

Η Αμαλία Μακρή, με πτυχίο στη Διοίκηση επιχειρήσεων σήμερα είναι μέτοχος της εταιρίας Space Sonic με έδρα την Πηνειάδα Τρικάλων και υπεύθυνη πωλήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Η «Space Sonic» έφθασε με τα βιομηχανικά, ελαιοραβδιστικά μηχανήματα για τη συγκομιδή της ελιάς και καλούπια συσκευασίας τροφίμων να κατακτήσει τις αγορές σε όλο τον κόσμο κάτι που ελάχιστοι Τρικαλινοί γνωρίζουν. Πρόκειται για μια εταιρία που μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει από εξαρτήματα πυραύλων μέχρι, και εμφυτεύματα σπονδυλικής στήλης.

Τελευταίο της όμως δημιούργημα που πραγματικά την… απογείωσε, είναι το Πολιτικό Μη-επανδρωμένο Αερόχημα HCUAV RX-1, το πρώτο ελληνικής παραγωγής σε τέτοια κλίμακα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην μελέτη, τον σχεδιασμό & παραγωγή προϊόντων υψηλών απαιτήσεων και η Αμαλία Μακρή εκπροσωπεί επάξια τη δεύτερη γενιά επιχειρηματιών της οικογενειακής επιχείρησης και πρωτοστατεί στην προσπάθεια για συνεχή έρευνα και καινοτομία νέων προϊόντων.

Μπονώτη Ντίτα, Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

‘’Η φιλανθρωπική δράση και η αγάπη της για τον συνάνθρωπο’’

Μητέρα 2 παιδιών και σύζυγος του Σπύρου Μπονώτη, η Ντίτα Μπονώτη έλαβε πτυχίο αγγλομαθών γραμματέων και μεταφραστών. Διηύθυνε το πολιτικό γραφείο του πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε στη Λάρισα και Δήμαρχος και Βουλευτής. Από το 1965 που ήρθε στα Τρίκαλα εργάστηκε στον ενεργό Οδηγισμό και αργότερα στις ομάδες συνεργασίας Παλαιών Οδηγών.

Το 1980 μετά από την επίσκεψη της κυρίας Γκέσου δημιουργείται το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» από μία ανάγκη της εποχής ώστε να βοηθηθούν πολλοί ανασφάλιστοι και ευπαθείς ομάδες. Από τότε διατελεί Πρόεδρος του Συλλόγου ως και σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε ώστε το Σωματείο να ανταποκριθεί σε κάθε έκκληση για βοήθεια.

Τούλα Τίγκα, Συγγραφέας

‘’Η εργάτης της τέχνης που με την γραφή της ανοίγει τις πόρτες του νου και της ψυχής!’’

Η τρικαλινή συγγραφέας, Τούλα Τίγκα έζησε για δεκαοκτώ χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία. Στη συνέχεια επέστρεψε στη γενέτειρα της τα Τρίκαλα όπου και κατοικεί. Στις σελίδες των λογοτεχνικών βιβλίων και τη γραφή, βρήκε –ως έφηβη ακόμη– το επάγγελμα που ήθελε να ακολουθήσει: συγγραφέας.

Έκτοτε γέμισε πολλές νέες σελίδες με τις ιδέες της: από παιδικά και εφηβικά βιβλία μέχρι βιβλία για μεγάλους και μυθιστορήματα. Η βραβευμένη για τα βιβλία και για το έργο της Τρικαλινή συγγραφέας Τούλα Τίγκα μοιράζεται μαζί μας την αγάπη για τη γενέτειρά της, καθώς και τις εμπειρίες της, από ένα ενδιαφέρον και πολύχρονο ταξίδι στη συγγραφή.

Στα έργα της συγκαταλέγονται τα βραβευμένα με το βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου «Οδός Γραβιάς» (Εκδ. Πατάκη 1991), «Η εποχή των υακίνθων» (Εκδ. Πατάκη 1993) και το βραβευμένο με το βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού «Διαβάζω» «Τα χρόνια τρέχοντας» (Εκδ. Πατάκη 1999)

Πέννυ Καρανάσιου, Επιχειρηματίας, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δικτύου Μεταφραστικών Κέντρων «ΕΡΜΗΝΕΙΑ»

‘’Επιχειρηματική, εθελοντική και κοινωνική δράση από τα Τρίκαλα ως το Λονδίνο!’’

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα. Σπούδασε μετάφραση και διερμηνεία και είναι Διδάκτωρ (PhD) Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Εδιμβούργου. Κατέχει Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου . Ανέπτυξε το πρώτο γραφείο παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών στα Τρίκαλα. Σήμερα, η Πέννυ Καρανάσιου έχει 15 καταστήματα παροχής υπηρεσιών μετάφρασης, διερμηνείας σε Ελλάδα και Σκωτία.

Ακαδημαϊκά, κατέχει ερευνητική θέση που μελετά την ισότητα και ισοτιμία των γυναικών που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο και έχει εργαστεί σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Παράλληλα έχει επιδείξει μεγάλη εθελοντική και κοινωνική δράση σε διάφορους τομείς, κοινωνικές δομές, οργανισμούς και συλλόγους.

Είναι τακτικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού αλλά και πλήρες εκπαιδευμένο στέλεχος του Σώματος, κατασκηνώτρια, υπήρξε Έφορος του Τοπικού Τμήματος Τρικάλων, Βοηθός Εφόρου Κλάδου Οδηγών, Συνεργάτης Κλάδου Οδηγών κ.α. Σκοπός της να περάσει τα θετικά μνήματα του Οδηγικού στα ελληνόπουλα του Εδιμβούργου αλλά παράλληλα να διατηρήσει ή να διδάξει μέσω αυτού, τις ελληνικές παραδόσεις και γλώσσα στα ελληνόφωνα παιδιά της Σκωτίας.

Μαρία Γαδετσάκη, Χορογράφος – Ιδιοκτήτρια Σχολής Χορού Dancespace

‘’Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς…!

’ Η μεγάλη προσπάθεια, τα χρόνια δουλειάς και η επιμονή είναι η συνταγή της επιτυχίας για την Μαρία Γαδετσάκη. Μόλις πριν λίγες μέρες σε διεθνή διαγωνισμό στην Ιταλία ‘Livorno in Danza», οι χορευτές της σχολής χορού DANCESPACE, απέσπασαν διεθνή βραβεία, η Ελπίδα Θωμαίδη κατέκτησε την ύψιστη διάκριση στον διαγωνισμό για το έτος 2019, αυτή της καλύτερης χορεύτριας, δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο στην ομαδική χορογραφία που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Η σχολή της έχει συμμετάσχει σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκους και παγκόσμιους διαγωνισμούς σύγχρονου χορού κι έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις, βραβεία καθώς και υποτροφίες σε μεγάλες σχολές του Εξωτερικού. Συνολικά με τους μαθητές της Σχολής έχουν κατακτηθεί 57 βραβεία: 12 Χρυσά, 24 Αργυρά, 21 Χάλκινα.

Τι σημαίνει χορός για εκείνη ; Ο χορός είναι ο μοναδικός τρόπος να βιώνει την καθημερινότητα της!

Ιωάννα, η Ζωή και η Αθανασία Καρρά, Επι – Στροφή… στα παλιά!

‘’Όταν η Κτηνοτροφία, λειτουργεί.. Επιστημονικά! ‘’

3 αδερφές από το Ελληνόκαστρο Τρικάλων μετά τις σπουδές τους, επιστρέφουν στην Τρικαλινή φύση και στη βοσκή, δημιουργώντας μια πρότυπη κτηνοτροφική μονάδα με 1200 γίδια ημιεκτακικης εκτροφής. Η Ιωάννα απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεμιου Πειραιώς και κατόπιν της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννινων, Η Ζωή απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών με κατεύθυνση τα Τρόφιμα, Και η Αθανασια, απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών με κατεύθυνση Μηχανές και Ενέργεια.

Σχεδιάζουν να παράγουν τυροκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, αποκλειστικά απο γίδινο γάλα ζώων ελευθέρας βοσκής. Ηδη βρίσκονται σε επαφές και συνεργασία με το Πανμιο Θεσσαλίας και το Γεωπονικό Πανμιο Αθηνων για την πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ενώ εξετάζουν την δημιουργία μιας εξελιγμένης διασταύρωσης ντόπιων γιδιών αποκλειστικά για την περιοχή του Ελληνοκαστρου με διασταύρωση ντόπιων γιδιών με αρσενικά Σκοπέλου.

Αποτελούν παράδειγμα μίμησης στο Νομό μας για τις δυνατότητες αξιοποίησης του αγροκτηνοτροφικού μας τομέα με επιστημονική κατάρτιση και πολύ μεράκι!

Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, Η διακεκριμένη πιανίστα

‘’Είχα την τύχη να έχω δύο γονείς – αυθεντικό παράδειγμα καλλιεργημένων ανθρώπων της εποχής τους.’’

H Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου πήρε τα πρώτα µαθήµατα πιάνου από τη µητέρα της Τερψιχόρη Παπαστεφάνου, διευθύντρια της γνωστής Χορωδίας Τρικάλων. Αποφοίτησε από το Ωδείο Αθηνών µε υψηλές διακρίσεις , τιμήθηκε με διεθνή βραβεία σε Διαγωνισμό πιάνου της Γενεύης και η καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαµβάνει συναυλίες µε ορχήστρες, συναυλίες µουσικής δωµατίου, ρεσιτάλ και ηχογραφήσεις σε πολλές χώρες. Μια πολύ σημαντική διάκριση ήταν αυτή που απέσπασε στο χώρο της δισκογραφίας στο Λονδίνο με διθυραμβική κριτική πέντε αστέρων στο έγκριτο βρετανικό έντυπο BBC Music Magazine. Οι εμφανίσεις της σε Ευρώπη και Αμερική έχουν αποσπάσει ενθουσιώδεις κριτικές. Διδάσκει στο Ωδείο Φ. Νάκας όπου είναι Έφορος της Σχολής του Πιάνου και έχει δισκογραφήσει έργα μεγάλων συνθετών, μελετώντας συγχρόνως τα έργα του J. S. Bach.

Ζωή Ζαραμπούκα ,ιδιοκτήτρια ΒΙΟΣΑΛ ΕΠΕ

‘’Κρατώντας σταθερά τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης.’’

Η Ζωή Ζαραμπούκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Τρίκαλα, τελειώνοντας τις σπουδές της στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, της δόθηκε η ευκαιρία να σταδιοδρομήσει στον Τραπεζικό τομέα. Ήταν τότε που αποφάσισε από κοινού με τον αείμνηστο πατέρα της Γεώργιο Ζαραμπούκα να εργαστεί στην οικογενειακή επιχείρηση .

Όταν ο ιδρυτής της εταιρίας Γεώργιος Ζαραμπούκας απεβίωσε ξαφνικά λίγο πριν την ολοκλήρωση του νέου τους εργοστασίου, η Ζωή κράτησε…στη ζωή την ΒΙΟΣΑΛ.Η Δυναμική της παρουσία δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις, ώστε και να κρατηθεί και να δημιουργήσει ανοδική πορεία προωθώντας τις εκλεκτές και μοναδικές σε ποιότητα σαλάτες ΒΙΟΣΑΛ σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Εργάστηκε σκληρά και ολοκλήρωσε ένα brand που ήταν όνειρο ζωής. Τα χρόνια της κρίσης βρήκαν την εταιρία με αύξηση τζίρου της τάξης του 8 με 10%, και τις εξαγωγές να φθάνουν το 40 % του τζίρου.

Αθηνά, Δήμητρα & Γεωργία Διβάνη. Μια οικογενειακή επιχείρηση με παράδοση συνεχίζει…την πορεία της!

‘’Το τυροκομείο που έχει συνδέσει το όνομα του με το τρικαλινό κασέρι.’’

Η οικογένεια Διβάνη συνεχίζει την παράδοση που κληρονόμησε πάππου προς πάππου, από το 1926, στην παρασκευή του τυριού με τη χαρακτηριστική πλούσια γεύση. Οι αδερφές Αθηνά, Δήμητρα & Γεωργία Διβάνη συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση μετά τον πατέρα τους μοιράζοντας επιτυχημένα τις αρμοδιότητες τους. Η Αθηνά Διβάνη ασχολείται με την παραγωγή ως τεχνολόγος τροφίμων, η Δήμητρα ασχολείται με το Marketing και το γραφιστικό κομμάτι και η Γεωργία Διβάνη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος , αρχικά ασχολήθηκε με το λογιστήριο και αργότερα με τις εξαγωγές. Η εταιρία έκανε ήδη εξαγωγές από το 1980 οι οποίες αυξάνουν χρόνο με το χρόνο, ενώ συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ένα παράδειγμα συνέχισης μιας μεγάλης τοπικής επιχείρησης που μετά το θάνατο του Ιδρυτή της, βρίσκει άξια διαδοχή στα πρόσωπα των τριών γυναικών αδελφών Διβάνη προβάλλοντας ταυτόχρονα επιτυχημένα και τη γενέτειρα τους.

Δήμητρα Τσάμη, Εμπόριο ενδυμάτων

‘’Μια διαδρομή χρόνων από την Καλαμπάκα στις αγορές του Εξωτερικού! ‘’

Ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα το 1984 ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα με γυναικεία ρούχα στην Καλαμπάκα στην οδό Κονδύλη. Το δεύτερο επαγγελματικό βήμα έγινε το 1988 ξεκινώντας ένα νέο κατάστημα στα Τρίκαλα στην οδό Ασκληπιού. Ταυτόχρονα άρχισε εισαγωγές από την Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία. Το 1992 συνεργάστηκε με ιταλικό εργοστάσιο πρώτης ύλης πλεκτών και στη συνέχεια εδώ στην Ελλάδα σε ειδικά συνεργεία κεντημάτων έβγαλε το τελικό προϊόν με το οποίο έγινε το ξεκίνημα στην χονδρική πώληση. Στη συνέχεια ασχολήθηκε σε συνεργασία με ξένους οίκους και ελληνικούς με δικά της σχέδια στην παραγωγή μπουφάν, πλεκτών, παντελονιών και άλλα συναφών προϊόντων με στόχο την πώληση τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Συμμετείχε σε εκθέσεις στην Ελλάδα καθώς και σε διεθνείς εκθέσεις σε χώρες όπως η Ρωσία, Τσεχία, Ρουμανία, Πολωνία, Κύπρο και Βουλγαρία όπου κάνει εξαγωγές απ’ όλη την γκάμα των ρούχων. Το 2010 άνοιξε και το τρίτο της κατάστημα στην Καλαμπάκα στην οδό Τέρμα Τρικάλων. Στόχος της το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να πραγματοποιείται σε ελληνικές εταιρείες και η πώληση να επεκταθεί στην γαλλική, ισπανική και αγγλική αγορά όπου προετοιμάζει την παρουσία της σε εκθέσεις και συνεργασίες με τοπικούς αντιπροσώπους.

Μαρία Καναρά, «Διεθνής Αναγνώριση για τη Χειρουργό Μαστού του Γ. Ν Τρικάλων.» Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρίας παραρτήματος Τρικάλων και κάτοχος του Ευρωπαϊκού τίτλου FEBS στη Χειρουργική Μαστού.

Η Μαρία Καναρά Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έκανε την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών και στο Αντικαρκινικό «Άγιος Σάββας», παίρνοντας τον υψηλότερο βαθμό στις εξετάσεις ειδικότητας. Με υποτροφία της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας έκανε την εξειδίκευσή της στην χειρουργική και ογκολογική αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Charing Cross του Λονδίνου.

Είναι υπεύθυνη του Ιατρείου Μαστού της Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων από το 2005 με βαθμό Επιμελήτριας Α΄. Συμμετείχε σαν μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού σε δύο πανευρωπαϊκές ερευνητικές μελέτες για την ορμονοθεραπεία του καρκίνου του μαστού. Έχει πάνω από 350 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και ξένα ιατρικά περιοδικά. Πρόσφατα έλαβε τον τίτλο του FEBS (fellow of European Board of Breast Surgery), που αποτελεί ευρωπαϊκό τίτλο αναγνώρισης χειρουργού μαστού. Είναι πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων, και έχει προσφέρει τα μέγιστα τόσο στο Ιατρείο Μαστού της πόλης μας, όσο και στην ουσιαστική προβολή του έργου της αντικαρκινικής εταιρίας.