Θέλεις να χάσεις βάρος; Οι ασκήσεις που πρέπει να αποφύγεις

Η απώλεια βάρους είναι πρόκληση. Ο καλύτερος τρόπος για την υγιές αδυνάτισμα είναι ο συνδυασμός κατάλληλης διατροφής και συστηματικής άσκησης. Η κατάλληλη διατροφή περιλαμβάνει τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Όσον αφορά τη συστηματική άσκηση, η cardio θεωρείται ένα εξαιρετικά ωφέλιμο είδος γυμναστικής. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες ασκήσεις που καλό είναι να αποφεύγετε και αυγό γιατί αυξάνουν την μυϊκή μάζα. Πιο συγκεκριμένα:

Burpees

Τα burpees είναι ένας συνδυασμός καθίσματος με οπίσθιο λάκτισμα των ποδιών και επιτόπιου άλματος. Η συγκεκριμένη συνδυαστική άσκηση γυμνάζει όλο το σώμα, βελτιώνει την ισορροπία και την ισορροπία. Επίσης, μειώνει το λίπος αι αυξάνει τη μυΐκή μάζα για αυτό και προτείνεται να την αποφύγετε εφόσον στόχος σας είναι η απώλεια βάρους.