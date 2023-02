Οι Τhe Callas μετά το πολυμορφικό project “Love Solidarity Death (L.S.D.)”, που παρουσιάσανε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και προσέλκυσε 3.500 θεατές και με αφορμή το τελευταίο τους LP «Είμαι Ένα Ξενοδοχείο», αφήνουν τη βάση τους στην Αθήνα και επισκέπτονται την ελληνική περιφέρεια για μια σειρά συναυλιών. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα με ένα μεγάλο live στο ΑΝ Club την Παρασκευή 3 Μαρτίου.Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει οκτώ άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το LP «Είμαι ‘Ενα Ξενοδοχείο» (Inner Ear, 2021), που ηχογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο The Callas Farm στην Θερμησία Αργολίδας.

Έχουν κάνει πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε συναυλίες και φεστιβάλ όπως: Liverpool Psychedelic Festival (Liverpool), The Great Escape Festival (Brighton), Reeperbhan Festival (Hamburg), Indietracks Festival (Derby, UK), Indigenes Festival Scala (London), The Lexington (London), La Carene (Brest, France), Meqanique Ondulatoire (Paris), Festival Indigenes (Nantes, France), White Trash (Berlin), White Sala Apolo (Barcelona), Palais de Tokyo (Paris), Rock Wave Festival (Athens), The Glove (New York), Family Business (New York), Kustera Project (Νew York) και επίσης, έχουν εμφανιστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τους Thurston Moore, The Brian Jonestown Massacre, Ty Segall, Grinderman, Television Personalities και τον Ian F. Svenonius. Συνεργάστηκαν επίσης με τον Lee Ranaldo (Sonic Youth) και τον Jim Sclavunos (Nick Cave and The Bad Seeds) σε μουσικά albums και live performances, ενώ το στούντιό τους με την επωνυμία Velvet Room αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς D.I.Y. καλλιτεχνικούς και μουσικούς χώρους στην Αθήνα.

SILKY

“Silky” is a music band that was formed in 2005 by George Karaiskos and George Loules. In the same year they released their first EP titled “Closer to you”. They remained active until 2008, when they broke up. In 2017 the band members decided to join forces again, and in 2022 they released their first LP titled “Graft versus host disease”. This album is all about the lead singer’s brother who fought against Leukemia, and is entirely devoted to his memory.

