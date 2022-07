Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο με τον ήλιο, τη θάλασσα, την άμμο, τα πάρτι, την ξεγνοιασιά και την ξεκούραση. Τι γίνεται, όμως, όταν έχεις σκασμένα και ξηρά πόδια και δεν νιώθεις άνετα να περπατήσεις από τη μια άκρη της παραλίας στην άλλη ξυπόλητη ή να φορέσεις το πιο sexy ψηλοτάκουνο πέδιλό σου;

Είμαι σίγουρη πως θα σου έχει συμβεί έστω και μία φορά αυτό και οι λόγοι είναι πολλοί. Βλέπεις, το καλοκαίρι τα πόδια εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, στη ζέστη και την υγρασία. Και σε συνδυασμό με μη «υποστηρικτικά» παπούτσια μπορεί να δημιουργηθεί ξηρότητα, άγρια επιδερμίδα και σκληρά σημεία. Τι κάνεις εκεί; Ακολουθείς τα παρακάτω tips και κυριολεκτικά σε χρόνο dt έχεις τα πιο απαλά και sexy πέλματα ever!

Μούλιασε τα πόδια σου σε αλατόνερο

Βάλε μέσα σε μια λεκάνη με νερό κι αλάτι τα πόδια σου και άσε τα εκεί για 15 λεπτά. Το αλάτι θα κάνει βαθιά απολέπιση στο δέρμα των ποδιών επιτρέποντάς σου μετέπειτα την αφαίρεση των σκληρών σημείων.

Απόφυγε τα ντους με καυτό νερό

Είναι φυσικό όσο μεγαλώνουμε το δέρμα μας να γίνεται πιο ξηρό και να θέλει περισσότερη φροντίδα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην επιδερμίδα των ποδιών, πέραν του προσώπου. Φαντάσου, λοιπόν, ότι καθώς μεγαλώνεις οι αδένες στο σώμα δεν λειτουργούν τόσο γρήγορα και άρα δεν παράγουν περισσότερα έλαια. Το αποτέλεσμα είναι η ελαστίνη – η πρωτεΐνη που επηρεάζει την ελαστικότητα – να μειώνεται, προκαλώντας αυξημένη ξηρότητα.

Συνεπώς, αν κάνεις καθημερινά ντους με καυτό νερό και συγχρόνως χρησιμοποιείς σαπούνια με σκληρές χημικές ουσίες (όπως τα επιφανειοδραστικά), το δέρμα των ποδιών σου θα γίνεται ολοένα και πιο ξηρό και κατ’ επέκταση άγριο. Ντους με δροσερό νερό, λοιπόν, για τέλεια επιδερμίδα!

Να αλλάζεις αμέσως τις κάλτσες

Αν φοράς το καλοκαίρι κλειστά παπούτσια με κάλτσες, φρόντισε μόλις επιστρέφεις στο σπίτι να τις βγάζεις. Πόδια «παγιδευμένα» μέσα στις κάλτσες θα μπορούσαν να προκαλέσουν εφίδρωση, να προσελκύσουν βακτήρια και άσχημη οσμή και να αφαιρέσουν την υγρασία προκαλώντας ξηρό δέρμα και ρωγμές στα πέλματα.

Κάνε απολέπιση ποδιών

Εκεί που θα κάνεις μπάνιο και θα χαλαρώνεις, κάνε και απολέπιση στα πόδια σου με ένα απολεπιστικό προϊόν. Έτσι θα απομακρύνεις νεκρά κύτταρα και σκληρά σημεία και τελικά θα έχεις τα πιο απαλά πόδια ever.

Ενυδατική κρέμα αμέσως μετά το μπάνιο

Η καλύτερη στιγμή για να απλώσεις ενυδατική κρέμα στα πόδια σου είναι αμέσως μετά το ντους όταν οι πόροι είναι ανοιχτοί και έτσι το προϊόν μπορεί να διεισδύσει καλύτερα στα πέλματα.