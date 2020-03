Ταιλάνδη : Επιδρομή μαϊμούδων σε πόλη αφού οι τουρίστες που τις τάιζαν εξαφανίστηκαν λόγω κορονοιού

Οι παρενέργειες από την έλευση του κορονοϊού άρχισαν να διαφαίνονται στην Ταιλάνδη.

Χιλιάδες μαϊμούδες στην τουριστική περιοχή Lopburi οι οποίες τρέφονται από τους τουρίστες, έχουν αρχίσει να πεινάνε και έκαναν Επιδρομή στην πόλη αφού οι τουρίστες εξαφανίστηκαν λόγω κορονοϊού.

Δείτε βίντεο.

📹 | Thailand's Lopburi has remained empty of tourists due to coronavirus.

Hungry monkeys have stormed the city center to search for food due to lack of tourists who were feeding them.

pic.twitter.com/9rQk3FRGxT

— EHA News (@eha_news) March 13, 2020