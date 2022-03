Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης των Τρικάλων που εκπροσωπείται επίσημα από τον εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο Απόστολο Κόκκοβα σε αυτή την διεθνή και ανεξάρτητη ένωση κορυφαίων επαγγελματιών .

Η αναγνώριση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς 30 ετών. Είναι αποτέλεσμα συνεχούς επιμόρφωσης και αγνής αγάπης προς το συνάνθρωπο. Ο Απόστολος 30 χρόνια τώρα νιώθει δική του κάθε οικογένεια που συναντά για να της προσφέρει νοσοκομειακή κάλυψη, για να σχεδιάσει την αποταμίευση για τις σπουδές των παιδιών, για να φανταστεί τη συνταξιοδότηση με όμορφες εικόνες και οικονομική επάρκεια.

Κάθε επιχείρηση που προστατεύει από πιθανούς κινδύνους τη νιώθει δική του, μπαίνει στα παπούτσια του επιχειρηματία και προσπαθεί να σκεφτεί καθετί που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία της. Αυτός ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και η αγάπη στο θεσμό της ασφάλισης κρύβεται πίσω από την παγκόσμια αναγνώριση του MDRT

Σχετικά με το MDRT

Το MDRT (Million Dollar Round Table) ή αλλιώς The Premier Association of Financial Professionals® ιδρύθηκε το 1927 και είναι μια παγκόσμια, ανεξάρτητη ένωση περισσότερων από 72.000 κορυφαίων επαγγελματιών στον τομέα των ασφαλειών ζωής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, από περισσότερες από 500 εταιρείες, σε 70 έθνη και περιοχές . Τα μέλη του MDRT επιδεικνύουν εξαιρετικές επαγγελματικές γνώσεις, αυστηρή ηθική συμπεριφορά και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Το να είναι κάποιος μέλος στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως το πρότυπο αριστείας στον κλάδο των ασφαλειών ζωής και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η συμμετοχή στο MDRT αναγνωρίζεται διεθνώς ως κριτήριο επαγγελματικής αριστείας στον κλάδο. Για να γίνει κανείς μέλος, θα πρέπει να καλύπτει μια σειρά από υψηλές προϋποθέσεις.

Στην Ελλάδα από τους περίπου 16.500 εγγεγραμμένους ασφαλιστές στο επαγγελματικό Επιμελητήριο, ενεργά μέλη στο MDRT αριθμούν μόλις 52 επαγγελματίες.

Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν και εξελίσσονται, γίνεται όλο και πιο σημαντικός ο ρόλος των εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι θα μπορέσουν να σχεδιάσουν κατάλληλες λύσεις και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα πρόσθετη αξία για κάθε ασφαλισμένο, λειτουργώντας ως σύμβουλοι ζωής , υγείας , Συντάξεων και λοιπών περιουσιακών κινδύνων.

Ο Απόστολος ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το μέλλον είναι γεμάτο προκλήσεις. Το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς όμως μπορούμε όλοι να προετοιμαστούμε για αυτό».

Δείτε εδώ τον κώδικα δεοντολογίας των μελών του MDRT