Μπανάνα- το αγαπημένο φρούτο όλου του κόσμου

Τρεις τύποι ζάχαρης και μια αφθονία ινών είναι ο λόγος που οι μπανάνες ξεχωρίζουν από τις άλλες

πηγές ενέργειας. Πέραν του ότι είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, οι μπανάνες σας βοηθάνε σε

πολυάριθμα προβλήματα υγείας, περισσότερο από τα χάπια.

Πότε μια μπανάνα πραγματικά μπορεί να βοηθήσει;

1. Πρήξιμο και δυσκοιλιότητα

Οι μπανάνες περιέχουν πηκτίνη, η οποία ενισχύει την πέψη και διεγείρει την αποβολή των τοξινών και βαρέων μετάλλων από το σώμα.

Επιπλέον, έχουν προβιοτικές ιδιότητες και έτσι βοηθάνε την πέψη και μειώνουν το φούσκωμα. Οι ίνες, το μαλακό μέρος του φρούτου λειτουργεί ως φυσικό καθαρτικό και να βοηθάει με τη δυσκοιλιότητα.

2. Στρες

Το άγχος είναι η ασθένεια της σύγχρονης εποχής και αφήνει τεράστιες και μόνιμες συνέπειες στην υγεία μας. Μεταξύ άλλων, αυτό αυξάνει το μεταβολισμό και με αυτόν τον τρόπο μειώνει το επίπεδο του καλίου στον οργανισμό.

Μπορείτε να επαναφέρετε την ισορροπία με μόνο μια μπανάνα την ημέρα που θα βοηθήσει τους παλμούς της καρδιάς, θα στείλει οξυγόνο στον εγκέφαλο και θα βοηθήσει στη διατήρηση στην επαρκή ποσότητα του νερού στο σώμα.

3. Υψηλή πίεση

Είναι πιθανώς γνωστό στους περισσότερους από εμάς ότι η υπερβολική πρόσληψη νατρίου, και η έλλειψη καλίου μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην αρτηριακή πίεση. Γι ‘αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σώμα να είναι πλούσιο σε κάλιο. Οι ειδικοί συστήνουν να τρώτε μια μπανάνα κάθε πρωί και θα συνεχίσετε να έχετε την πίεση σας σε ισορροπία.

4. Έμμηνος ρήση

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε βιταμίνη Β6 η οποία επηρεάζει θετικά το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα. Έχει αποδειχθεί ότι η βιταμίνη Β βοηθά με το προεμμηνορροϊκό σύμπτωμα, με επιτυχία μείωσης του πόνου, στο στήθος και την κοιλιά, με τις εναλλαγές της διάθεσης και την κατακράτηση υγρών στο σώμα.

5. Κατάθλιψη

Οι μπανάνες περιέχουν επίσης ένα συστατικό που ονομάζεται τρυπτοφάνη, η οποία διεγείρει και απελευθερώνει τη σεροτονίνη, που είναι γνωστή ως το «εύθυμη ορμόνη». Μια μπανάνα την ημέρα είναι αρκετή για να αυξήσει το επίπεδο της σεροτονίνης και να δημιουργήσει ένα αίσθημα ηρεμίας και ευτυχίας.

6. Καταστείλει την όρεξή

Η μυρωδιά της μπανάνας μπορεί να καταστείλει την όρεξή σας. Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε στο Ίδρυμα Θεραπείας και Ελέγχου Οσμής και Ελέγχου Γεύσης στο Σικάγο, η μυρωδιά ορισμένων τροφίμων όταν πεινάτε μπορεί να σας χορτάσει. Ένα από αυτά τα τρόφιμα είναι οι μπανάνες.

Εάν αυτό δεν είναι αρκετό για να σας πείσει ότι μπορείτε να απολαύσετε μπανάνες ενώ χάνετε βάρος, μυρίστε μια την επόμενη φορά που θα είστε πεινασμένοι.

7.Σημαντική ποσότητα βιταμίνης C

Οι μπανάνες σας δίνουν μια σημαντική ποσότητα βιταμίνης C. Είναι συνήθως τα πορτοκάλια και οι φράουλες που μας έρχονται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τη βιταμίνη C, αλλά μια μερίδα μπανάνας μας παρέχει το 15% της καθημερινής απαίτησης για βιταμίνη C.

Η βιταμίνη C είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εξουδετέρωση των βλαβερών ελεύθερων ριζών. Βοηθά επίσης στην παραγωγή κολλαγόνου που συγκρατεί μαζί τους μυς, τα οστά και άλλους ιστούς.

Εάν χρειάζεστε ακόμη περισσότερους λόγους, η βιταμίνη C βοηθάει στο να διατηρεί τα αιμοφόρα αγγεία υγιή και είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του σιδήρου και του φυλλικού οξέος.

8. Βελτιώσουν την αθλητική σας απόδοση

Μπορεί να υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου αγαπούν τις μπανάνες.

Μια πρόσφατη μελέτη από το Human Performance Lab του Appalachian State University κατέδειξε ότι η κατανάλωση μίας μπανάνας κάθε 15 λεπτά κατά τη διάρκεια μιας ποδηλατοδρομίας ήταν εξίσου αποτελεσματική με την κατανάλωση ενός υδατοδιαλυτού αθλητικού ποτού ανά 15 λεπτά.

Εάν αθλείστε συστηματικά, οι μπανάνες αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για να τροφοδοτήσετε τους μυς σας ενώ παράλληλα σας παρέχει αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά συστατικά που απουσιάζουν από τα αθλητικά ποτά.

9. Άσθμα

Μια μελέτη που διεξήχθη από το Imperial College του Λονδίνου διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έτρωγαν μία μπανάνα την ημέρα είχαν 34% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άσθμα.

10. Καρκίνος

Η κατανάλωση μπανάνας, πορτοκαλιών και χυμού πορτοκαλιού κατά τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης λευχαιμίας παιδικής ηλικίας. Ως καλή πηγή βιταμίνης C, οι μπανάνες μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του σχηματισμού ελεύθερων ριζών, που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο.

Οι αυξημένη πρόσληψη ινών από φρούτα και λαχανικά, όπως οι μπανάνες, σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι ώριμες μπανάνες, ακόμη κι αν έχουν ωριμάσει τόσο που έχουν μαύρα σημάδια, είναι η καλύτερη επιλογή.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πολύ ώριμες μπανάνες είναι πιο αποτελεσματικές στη θωράκιση της υγείας, καθώς περιέχουν μια ουσία που αποκαλείται «παράγοντας νέκρωσης όγκων», (TNF – Tumor Necrosis Factor) που έχει την ικανότητα να δρα ενάντια στα μη φυσιολογικά κύτταρα.

Επιπλέον, όσο περισσότερα μαύρα σημάδια έχει η μπανάνα, τόσο περισσότερο μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα. Ιαπωνική έρευνα έδειξε πως ο παράγοντας TNF που βρίσκεται στις ώριμες μπανάνες διαθέτει ισχυρή αντικαρκινική δράση και ενισχύει το ανοσοποιητικό. Οι Ιάπωνες ερευνητές κατέληξαν πως η τακτική κατανάλωση μπανανών θα μπορούσε ακόμη και να προλαμβάνει ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Η έρευνα έδειξε πως ο παράγοντας TNF υπάρχει και στις άγουρες μπανάνες, αλλά σε πολύ μικρότερη δόση, γι’ αυτό και είναι λιγότερο αποτελεσματικός κατά των μη φυσιολογικών κυττάρων.

Η προστατευτική δράση της μπανάνας, καθώς και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει, αυξάνονται όσο περισσότερο ωριμάζει.

Πότε δεν είναι καλό να τρώμε μπανάνες;

Οι ειδικοί συνιστούν την αφαίρεση της μπανάνας από τη διατροφή σας αν υποφέρετε από προβλήματα ηπατικής ή νεφρικής ανεπάρκειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι καλύτερα να ρωτήσετε ένα γιατρό πριν φάτε μπανάνες.

newsitamea.gr

πηγή:https://www.giatros-in.gr/2022/01/21/ta-provlimata-poy-lynei-i-mpanana-kalytera-apo-ta-chapia/