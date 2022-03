Πρόκειται για επιβλητικά μνημεία, μέσα από τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα το παρελθόν μας, να έρθουμε σε μία βαθύτερη σύνδεση με τους προγόνους μας και να πραγματοποιήσουμε ένα νοητό «ταξίδι» στον χρόνο.

Παρόλα αυτά, ακόμη και αν τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν μερικά από τα δημοφιλέστερα ιστορικά μέρη που αξίζει να επισκεφθεί κάποιος, υπάρχουν κάποια άλλα, τα οποία έχουν καταφέρει να παραμείνουν στην ίδια θέση εδώ και χιλιάδες αιώνες, διανύοντας μία παράλληλη πορεία με την ιστορία της ανθρωπότητας.

Τo Sechin Bajo (Σεχίν Μπατζό) απέχει 330 χιλιόμετρα από τη Λίμα του Περού και αποτελεί μέρος του Cerro Sechín. Είναι ένας μεγάλος αρχαιολογικός χώρος 91 τετραγωνικών στρεμμάτων, που αποτελείται κυρίως από ερείπια και ο οποίος βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Σεχίν. Το συγκεκριμένο μέρος είναι ένα σχετικά πρόσφατο εύρημα, το οποίο ανακαλύφθηκε το 2008 από μία ομάδα Γερμανών και Περουβιανών αρχαιολόγων, με επικεφαλής τον Peter Fuchs. Σήμερα θεωρείται ως ο παλαιότερος αστικός χώρος στη Νότια Αμερική, ο οποίος χρονολογείται από το 3500 π.Χ. έως το 1300 π.Χ, ενώ περιλαμβάνει τρία μεγάλα κτήρια, τα οποία κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές περιόδους και οδηγούν σε μία μεγάλη βαθουλωτή, κυκλική πλατεία.

Sechin Bajo The Location of the Oldest Man-Made Structure

Sechin Bajo The Location of the Oldest Man-Made Structure

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, η Πυραμίδα του Djoser (Φαραώ Ζοζέρ) είναι η πρώτη πυραμίδα που κατασκευάστηκε από τους Αιγυπτίους και χρονολογείται περίπου στο 2650 π.Χ. Αποτελεί μέρος της νεκρόπολης της Σακκάρα και βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Νείλου. Έπειτα από μελέτες εικάζεται πως πρόκειται για ένα σχέδιο του αρχαίου σοφού, φιλοσόφου και αρχιτέκτονα Ιμχοτέπ, ενός προσώπου που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν υπήρξε ή όχι. Η πυραμίδα είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο, φτάνει τα 62 μέτρα σε ύψος και περιβάλλεται από έναν ορθογώνιο τοίχο, μέσα στον οποίο υπάρχουν πολλά μικρότερα ιερά και αυλές. Από το 1979 αποτελεί ένα από τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.