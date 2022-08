ους τελευταίους μήνες έμαθες απέξω κι ανακατωτά όρους όπως η κιλοβατώρα, οι πάροχοι ενέργειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Κι επειδή πολλά δεν μπορείς να κάνεις για την ενεργειακή κρίση, μπορείς να βρεις τον τρόπο να μειώσεις την ενέργεια που ξοδεύεις μέσα στο σπίτι.

Πώς θα προετοιμαστείς για το φθινόπωρο και τους λογαριασμούς που θα έρθουν; Υπάρχουν μερικές ικανοποιητικές λύσεις.

Η πιο απλή και γρήγορη λύση άμεσης απόσβεσης είναι οι λαμπτήρες LED μέσα στο σπίτι. Μπορεί το κόστος αγοράς τους να είναι μεγαλύτερο αλλά η κατανάλωσης ρεύματος είναι αντιστρόφως ανάλογη. Οι λαμπτήρες LED καλής ποιότητας μπορούν να σου εξοικονομήσουν μέχρι και 75% ενέργεια και να διαρκέσουν 25 φορές περισσότερο από τους κοινούς λαμπτήρες.

Πλυντήρια, στεγνωτήρια, ψυγεία, κλιματιστικά, είναι μόνο μερικές από τις ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βάλεις στην λειτουργεία eco. Η eco λειτουργία χρησιμοποιεί λιγότερο νερό σε χαμηλότερη θερμοκρασία και κάνει εξοικονόμηση ενέργειας που χρειάζεσαι.

