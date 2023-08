Hεποχή που παραγγέλνεις μύδια, στρείδια και γυαλιστερές στις διακοπές σου, είναι εδώ και αν θες να κάνεις εντύπωση, μπορείς, σύμφωνα με το κόλπο των δίδυμων αδερφών και influencers Dani & Rach.

Τα δύο κορίτσια μας έπεισαν να δοκιμάσουμε το μυστικό χωρίς πιρούνι στην κατανάλωση μυδιών.

Βήμα πρώτο: Βάζεις σε ένα μπολ νέρο και μια μεγάλη κουταλιά αλάτι. Ρίχνεις τα μύδια και τα αφήνεις είκοσι λεπτά μέχρι να δεις ποια έχουν ανοίξει. Όσα μείνουν στην επιφάνεια, τα βγάζεις και τα πετάς. Όσα δεν είναι κλειστά επίσης τα χτυπάς, βλέπεις αν κλείσουν κι αν παραμείνουν ανοιχτά, τα πετάς και πάλι.

How To Prepare Mussels | 1 Minute Tips | Bart’s Fish Tales

Βήμα δεύτερο: Σωστό καθάρισμα με σφουγγαράκι και αφαίρεση των μουστακιών με το μαχαίρι.

Βήμα τρίτο: Τα μαγειρεύεις με τον τρόπο που επιθυμείς. Όσα παραμείνουν κλειστά ή σχεδόν κλειστά μετά το μαγείρεμα, τα πετάς!

Πάμε να δούμε τον τρόπο κατανάλωσης. Ουσιαστικά χρειάζεσαι το κέλυφος από το πρώτο μύδι, το οποίο και θα αποφύγεις να σπάσεις.