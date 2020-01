«Τα κορίτσια της Νέας Υόρκης» της Ελίζαμπεθ Γκίλμπερτ είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα γεμάτο γοητεία, σεξ και περιπέτεια, που τοποθετείται στον κόσμο του θεάτρου στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του ’40. Πρόκειται για το νέο πολυαναμενόμενο βιβλίο της συγγραφέως του Best Seller Eat pray love, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΜΙΝΩΑΣ» (μτφρ. Βασιλική Κοκκίνου) και ήδη μεταφράζεται σε 30 γλώσσες. Οι κριτικές που έχει αποσπάσει είναι διθυραμβικές και θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς. Μάλιστα η Warner Bros Pictures εξασφάλισε τα δικαιώματα μεταφοράς του μυθιστορήματος στον κινηματογράφο.

Της Βιβής Μαργαρίτη

«Τα κορίτσια της Νέας Υόρκης» είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα γραμμένο με μεγάλη σοφία, για τον έρωτα, την ελευθερία και την αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας. Στον πρωτότυπο, διασκεδαστικό κι απίστευτο κόσμο της Ελίζαμπεθ Γκίλμπερτ οι τολμηροί χαρακτήρες της σε μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη του 1940 όπου η 19χρονη Βίβιαν Μόρις μόλις έχει αποβληθεί από το Κολέγιο Βάσαρ. Οι εύποροι γονείς της τη στέλνουν στο Μανχάταν για να ζήσει με τη θεία της, η οποία έχει ένα παλιό, ετοιμόρροπο θέατρο στο κέντρο της πόλης. Εκεί η Βίβιαν θα αναδείξει το ταλέντο της στη ραπτική και θα εργαστεί ως ενδυματολόγος του θεάτρου. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια της θα αναδυθεί ένας εντελώς άγνωστος φαντασμαγορικός κόσμος: αντισυμβατικά κορίτσια που αναζητούν διασκέδαση και πίνουν το μεθυστικό κρασί της ζωής ως την τελευταία σταγόνα, ένας χαρισματικός πλέι μπόι ηθοποιός, μια μεγάλη κυρία του θεάτρου, ένας κυνικός συγγραφέας και ένας ευαίσθητος σκηνοθέτης. Στον κόσμο της Βίβιαν, όμως, θα έρθουν τα πάνω κάτω, όταν με ένα λάθος της θα ξεσπάσει ένα μεγάλο σκάνδαλο.

Γυναίκες που παρεκκλίνουν από τα στερεότυπα

Η ιστορία αφορά γυναίκες που προτιμούν κι επιλέγουν να ζουν πέρα από τα τετριμμένα και τα στενά πλαίσια των πρέπει, παρεκκλίνουν από τα στερεότυπα κι αγαπούν την ανεξαρτησία τους. Απορρίπτουν τα δεσμά του γάμου και μια συμβατική ζωή για να εξερευνήσουν τις επιθυμίες τους. Άλλωστε η ζωή είναι πολύ μικρή κι επικίνδυνη για να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι…

«Κάποια στιγμή στη ζωή της η γυναίκα κουράζεται να νιώθει συνεχώς ντροπιασμένη. Έπειτα από αυτό είναι ελεύθερη να γίνει αυτό που πραγματικά είναι»… και η Βίβιαν ακολουθεί κατά γράμμα το ρητό Carpe Diem…

Συγγραφέας

Η Ελίζαμπεθ Γκίλμπερτ γεννήθηκε στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ το 1969. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και όταν αποφοίτησε ταξίδεψε σε ολόκληρη την Αμερική. Οι εμπειρίες που αποκόμισε από τα ταξίδια της αποτέλεσαν την έμπνευση για το πρώτο της βιβλίο. Η συλλογή διηγημάτων Pilgrims εκδόθηκε το 1993 και ήταν υποψήφια για το βραβείο PEN/Hemingway.

Η συγγραφέας εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε διάφορα έντυπα, Spin, GQ, New York Times Magazine. Για την αρθρογραφία της ήταν τρεις φορές υποψήφια για το βραβείο The National Magazine Award, ενώ τo άρθρο της στο GQ για τις εμπειρίες της ως εργαζόμενης σε μπαρ στο Lower East Side της Νέας Υόρκης αποτέλεσε τη βάση για το φιλμ Coyote Ugly (ελληνικός τίτλος: To μπαρ των ονείρων).

Το πρώτο της μυθιστόρημα, Stern Men, εκδόθηκε το 2000. Η συγγραφέας, όμως, έγινε ευρέως γνωστή με το αυτοβιογραφικό της μυθιστόρημα Eat Pray Love το 2006 (επετειακή έκδοση, Μίνωας 2019). Το βιβλίο ξεπέρασε τα 12.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως και μεταφράστηκε σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες.

Το 2010 γυρίστηκε σε ταινία με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς, γνωρίζοντας εξίσου τεράστια αποδοχή. Το περιοδικό Times συμπεριέλαβε τη συγγραφέα στη λίστα με τους εκατό πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Η επιτυχία συνεχίστηκε και με το επόμενο μυθιστόρημα της συγγραφέως, The signature of all things, το οποίο ψηφίστηκε ως το καλύτερο βιβλίο του 2013 από τους συντάκτες των New York Times.

Το νέο της βιβλίο «Τα κορίτσια της Νέας Υόρκης» κυκλοφόρησε στην Αμερική το καλοκαίρι του 2019 και βρέθηκε αμέσως στην κορυφή της λίστας με τα ευπώλητα βιβλία των New York Times.

Η Ελίζαμπεθ Γκίλμπερτ μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ.