Με τα σωστά key-pieces στην γκαρνταρόμπα σου, μπορείς να δημιουργείς μοντέρνα και λειτουργικά outfits που προσαρμόζονται στις καιρικές αλλαγές της εποχής.

Ημεταβατική περίοδος από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο είναι σίγουρα μια από τις πιο απαιτητικές φάσεις στο ντύσιμο. Οι καιρικές συνθήκες εναλλάσσονται, το πρωί μπορεί να έχει δροσιά, το μεσημέρι καύσωνα, ενώ το βράδυ να πέφτει η θερμοκρασία και να μην εχεις προετοιμαστεί κατάλληλα. Για να είσαι πάντα κομψή και κατάλληλα ντυμένη, χρειάζεσαι μερικά διαχρονικά και ευέλικτα fashion κομμάτια που θα σου λύσουν τα χέρια.

Copenhagen, street style

Ποια είναι λοιπόν τα must-have fashion items για το φθινόπωρο.

Ένα ελαφρύ trench coat ή καμπαρντίνα

Copenhagen, street style

Ένα κλασικό, λεπτό trench coat είναι ιδανικό για τις πρώτες φθινοπωρινές δροσιές. Συνδυάζεται εύκολα με φορέματα, τζιν ή υφασμάτινα παντελόνια και προσθέτει ένα touch κομψότητας στο look σου.

Τα μακριά πουκάμισα ή shirt dresses

Τα μακριά πουκάμισα ή τα shirt dresses είναι τέλεια για layering. Μπορείς να τα φορέσεις μόνα τους ή πάνω από ένα τζιν. Συνδύασέ τα με sneakers ή ankle boots για ένα άνετο αλλά στυλάτο καθημερινό αποτέλεσμα.

Οι ζακέτες & τα πλεκτά cardigans

Μια απαλή πλεκτή ζακέτα είναι must-have. Φοριέται εύκολα πάνω από καλοκαιρινά tops ή φορέματα και προσαρμόζεται στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Προτίμησε ουδέτερες αποχρώσεις για να ταιριάζουν με όλα.

Leather ballet flats

@ootdioana

Τα ballet flats είναι το τέλειο-πρώτο υποκατάστατο των σανδαλιών. Συνδυάζονται με φορέματα, φούστες και παντελόνια, δίνοντας ένα πιο φθινοπωρινό twist στο outfit σου.

Ένα denim jacket ή oversized blazer

Το denim jacket δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και είναι τέλειο για τις μέρες με ελαφρύ κρύο. Από την άλλη, ένα oversized blazer δίνει χαρακτήρα στο σύνολο και μετατρέπει εύκολα το καλοκαιρινό σου outfit σε πιο φθινοπωρινό.

Οι culottes και τα wide-leg pants

Ιδανικά για τη μετάβαση, καθώς προσφέρουν άνεση και στυλ. Φοριούνται τόσο με σανδάλια όσο και με κλειστά παπούτσια και σου επιτρέπουν να κινηθείς εύκολα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

@trendingwithtinsley

Τα αξεσουάρ που μεταμορφώνουν το look

Τέλος, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αξεσουάρ, όπως τα καπέλα, τα φουλάρια και μαντίλια που είναι μεγάλη τάση φέτος, τσάντες σε γήινες αποχρώσεις και γυαλιά ηλίου με πιο σκούρους φακούς είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Δίνουν χαρακτήρα στο outfit σου και το φέρνουν, χωρίς πολύ κόπο, πιο κοντά στις τάσεις του φθινοπώρου.

Oδηγός αγοράς: 10 + 1 pencil φούστες για να φορέσεις και εκτός γραφείου & να δείχνεις stylish

Η μεταβατική περίοδος δεν χρειάζεται να σε προβληματίζει. Με τα σωστά key-pieces στην γκαρνταρόμπα σου, μπορείς να δημιουργείς μοντέρνα και λειτουργικά outfits που προσαρμόζονται στις καιρικές αλλαγές της εποχής. Επένδυσε σε διαχρονικά κομμάτια, παίξε με το layering και μη φοβηθείς να αναμείξεις καλοκαιρινά και φθινοπωρινά στοιχεία για ένα πραγματικά μοναδικό στυλ!

πηγή :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/311293/ta-fashion-items-pou-prepei-na-exeis-ti-metavatiki-periodo-apo-kalokairi-se-fthinoporo