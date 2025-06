Με το καλοκαίρι να πλησιάζει και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο, αυτή η περίοδος είναι ιδανική για οργάνωση της ντουλάπας και ακόμα καλύτερα, για ψώνια.

Για αυτό, λοιπόν, επισκέφτηκα το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens και έκανα την πρώτη και πιο σημαντική έρευνα αγοράς. Βρήκα τα color trends που θέλουμε όλες να προσθέσουμε αυτό το καλοκαίρι στα ρούχα και τα αξεσουάρ μας.

Lefteris_Partsalis

Μια καλοκαιρινή παλέτα έχει πάντα μια αισιόδοξη ενέργεια, με τις έντονες αποχρώσεις συνήθως να κυριαρχούν. Φέτος, όμως, τα pastel έχουν την τιμητική τους.

Είτε θέλεις μια πολύχρωμη ένταση στο look είτε προτιμάς την παλέτα των απαλών ή ουδέτερων χρωμάτων, με μία βόλτα στο Designer Outlet Athens θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να «χρωματίσεις» τις ημέρες που έρχονται.

Ας δούμε τα χρώματα που είναι πιο δημοφιλή φέτος το καλοκαίρι.

In shoes we trust

Είναι το χρώμα των παπουτσιών το πιο σημαντικό στη λίστα; Για πολλές από εμάς φυσικά και «ναι». Ό,τι ρούχα κι αν επιλέξεις να φορέσεις, το παπούτσι που θα αγοράσεις παίζει τον ρόλο του. Θες να ταιριάζει με όλα, οπότε ένα μπεζ πέδιλο είναι must για το καλοκαίρι. Στο κατάστημα Tsakiris Mallas δοκίμασα το πιο άνετο παπούτσι της σεζόν που μπορώ να φοράω από το πρωί στη δουλειά μέχρι το βράδυ στο ποτό.

Tsakiris Mallas, στο ισόγειο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638052 Lefteris_Partsalis

Floral details

Αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για εμάς που αγαπάμε τα floral και αν σου αρέσουν κι εσένα αυτές οι λουλουδάτες λεπτομέρειες, τότε το πουκάμισο που επέλεξα ίσως γίνει η επόμενή σου εμμονή φέτος το καλοκαίρι. Στο κατάστημα Zadig & Voltaire βρήκα το εμπριμέ πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και μακριά μανίκια που πέρα από δροσερό, ταιριάζει με όλα μου τα παντελόνια, αλλά πηγαίνει υπέροχα και με φούστες.

Zadig & Voltaire, στον 1ο όροφο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638381 Lefteris_Partsalis

Colourful pant

Ενώ τα τζιν και μονόχρωμα παντελόνια είναι πάντα μια safe επιλογή, όταν η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, οι αέρινες παντελόνες με πολύχρωμα prints κάνουν το στυλ ακόμα πιο ξεχωριστό. Στο κατάστημα United Colors of Benetton, λοιπόν, βρήκα αυτό ακριβώς που έψαχνα και το μόνο σίγουρο είναι πως αυτήν τη floral παντελόνα μπορώ να την αξιοποιήσω όλους τους ζεστούς μήνες του χρόνου.

United Colors of Benetton, στο ισόγειο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638200 Lefteris_Partsalis

The bag

Ό,τι επιλογές κι αν κάνουμε στα ρούχα μας, μια κομψή, μονόχρωμη τσάντα σε απαλή απόχρωση είναι must για κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα. Στην καλοκαιρινή συλλογή του καταστήματος Guess ξεχώρισα μία σε neutral απόχρωση για να ταιριάζει με όλα και να χωράει όσα θέλω να έχω μαζί μου ακόμα και σε μία απαιτητική ημέρα.

Guess, στον 1ο όροφο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638249 Lefteris_Partsalis

Multicolor dress

Αν νομίζεις πως τελειώσαμε με τα prints και θα επιστρέψουμε στις μονόχρωμες επιλογές, πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή ακόμα, διότι το καλοκαίρι αγαπά τα πολλά χρώματα. Ένα floral φόρεμα με παγιέτες χρειάζεται σε κάθε ντουλάπα για τα βράδια που δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε και στο κατάστημα ‘ALE βρήκα αυτό που θα με συνοδέψει σε πολλές απο τις καλοκαιρινές μου εξόδους.

‘ALE, στο ισόγειο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638170 Lefteris_Partsalis

Sunset vibes

Τι θα έλεγες για ένα κιμονό στα χρώματα του ηλιοβασιλέματος; Αυτό το color trend φέτος είναι από τα αγαπημένα μου. Στο κατάστημα Toi & moi, λοιπόν, δοκίμασα ένα μακρύ, εμπριμέ κιμονό με κάθετη ρίγα σε παστέλ αποχρώσεις που ταιριάζει υπέροχα τόσο με τζιν παντελόνι και μονόχρωμα tops όσο και με μια ασορτί με αυτό παντελόνα.

Toi & moi, στο ισόγειο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638083 Lefteris_Partsalis

Lime time

Μία τσάντα δεν είναι ποτέ αρκετή και ειδικά όταν υπάρχουν τόσες επιλογές σε χρώματα που μπορούν να ταιριάξουν με τα summer looks σου. Και αν δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα, αυτό είναι το σημάδι που έψαχνες για μια lime τσάντα. Εγώ επέλεξα μία cross body bag από το κατάστημα KEM, αλλά αν το επισκεφτείς, μπορείς να ανακαλύψεις πολλά ακόμα μεγέθη στο αγαπημένο αυτό χρώμα.

KEM, στο ισόγειο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638121 Lefteris_Partsalis

Για τις coffee lovers

Αν αγαπάς τον καλό καφέ, ξέρεις πως στο κατάστημα Nespresso δε θα βρεις μόνο το αγαπημένο σου ρόφημα, αλλά και πολλά ακόμα προϊόντα που είναι χρήσιμα για την κουζίνα σου. Για παράδειγμα, η μηχανή καφέ Nespresso, πέρα από κομψή και εύχρηστη, είναι και στα χρώματα που κυριαρχούν φέτος το καλοκαίρι.

Nespresso, στο ισόγειο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106771300 Lefteris_Partsalis

Melon Pearls

Αυτό είναι ανάμεσα στα top χρώματα του καλοκαιριού και ναι, υπάρχει και σε ρόφημα. Στο κατάστημα Starbucks βρήκα το Melon Pearls Refresha που δίνει μια αίσθηση αναζωογόνησης και δροσιάς σε κάθε γουλιά. Μπορεί να το διάλεξα γιατί μου άρεσε πολύ το χρώμα, αλλά η γεύση ήταν εκείνη που τελικά με κέρδισε.

Starbucks, στο ισόγειο του Designer Outlet Athens, Τηλ. 2106638319 Lefteris_Partsalis

Ό,τι κι αν επιλέξεις να φορέσεις, προετοίμασε το look of the day σου, δημιουργώντας χρωματικούς συνδυασμούς που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Κάνε μία επίσκεψη στο Designer Outlet Athens για να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, σε αγαπημένα designer brands, αλλά και τα color trends που θα συνοδεύσουν κάθε εμφάνισή σου τη νέα σεζόν.

πηγή :https://www.queen.gr/moda/symvoules-modas/story/308034/ta-color-trends-tou-kalokairioy-se-proti-provoli