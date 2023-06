Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα;

Η ψωριασική αρθρίτιδα προκαλεί φλεγμονή και πόνο σε οποιαδήποτε άρθρωση. Συχνά συνδέεται με την ψωρίαση, μια πάθηση με κύριο σύμπτωμα την εμφάνιση του δέρματος σαν να έχει λέπια. Η ψωριασική αρθρίτιδα προκαλεί φλεγμονή και πόνο μέσα ή γύρω από τις αρθρώσεις.

Προσφέρουν λύσεις για την μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες.

Όταν κάποιος ζει με μια αυτοάνοση ασθένεια, όπως η ψωριασική αρθρίτιδα, αναζητά πάντα τρόπους για την μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες (υπεραφθονία ελεύθερων ριζών που μπορεί να βλάψουν τον λιπώδη ιστό, το DNA και τις πρωτεΐνες στο σώμα).

Μέρος της λύσης μπορεί να είναι τα φρούτα.

“Απλώς έχετε κατά νου ότι τα φρούτα σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ιατρική θεραπεία. Ωστόσο, μπορούν να είναι ένα νόστιμο μέρος της συνολικής θεραπείας σας”, λέει η διατροφολόγος Bonnie Taub-Dix.

Ψωριασική αρθρίτιδα: 6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τα συμπτώματα

Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι μια καλή πηγή βιταμίνης C και βιταμίνης Ε. Η τελευταία δεν βρίσκεται σε πολλά άλλα φρούτα. Αυτές οι βιταμίνες έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, πράγμα που σημαίνει ότι η κατανάλωση αβοκάντο μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του πόνου στις αρθρώσεις.

Κεράσια

Τα κεράσια έχουν πολυφαινόλες (φυτικές ενώσεις) και βιταμίνη C, τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, όπως ανέδειξε μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Nutrients το 2018. “Μελέτες έχουν δείξει επίσης ότι τα κεράσια μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητα του ύπνου σας. Εάν έχετε ψωριασική αρθρίτιδα, μπορεί να αισθάνεστε άβολα ή/και να πονάτε όταν ξαπλώνετε, κάτι που μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας. Τα κεράσια μπορούν ίσως να βοηθήσουν σε αυτό”, λέει η Taub-Dix.

Μούρα

Τα μούρα είναι γεμάτα με πολυφαινόλες όπως οι ανθοκυανίνες (που προσδίδουν το κόκκινο, μπλε και μοβ χρώμα), κερσετίνη και διάφορους τύπους φαινολικών οξέων, που μειώνουν τη φλεγμονή, σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Food and Function το 2018. “Έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, η οποία είναι σημαντική για τη δημιουργία κολλαγόνου στο δέρμα και τα οστά”, λέει η Taub-Dix, προσθέτοντας ότι μόλις 8 φράουλες έχουν τόση βιταμίνη C όσο ένα ολόκληρο πορτοκάλι.

Ανανάς

Αυτό το ενυδατικό φρούτο είναι γεμάτο με βιταμίνη C, καθώς και μαγγάνιο, το οποίο βοηθά στη διατήρηση της υγείας των οστών. Οι ανανάδες είναι επίσης μια καλή πηγή του ενζύμου βρωμελίνη, το οποίο βοηθά στην μείωση της φλεγμονής και του πόνου, ενώ ενισχύει και το ανοσοποιητικό σύστημα. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα: Ο ανανάς βοηθάει και στην πέψη!

Μάνγκο

Το μάνγκο περιέχει βιταμίνη C, πολυφαινόλες και καροτενοειδή, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της φλεγμονής και στην προστασία από την καταστροφή των οστών, λέει η Taub-Dix.

Ακτινίδιο

Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, τα οποία διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Περιέχει επίσης μια υγιεινή δόση διαιτητικών ινών, η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, μια κοινή συννοσηρότητα στην ψωριασική αρθρίτιδα.

